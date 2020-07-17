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Будет солнечно и без существенных осадков: прогноз погоды на 18 июля

17.07.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будет солнечно и без существенных осадков: прогноз погоды на 18 июля

На уходящей неделе северные воздушные потоки принесли прохладную погоду по утрам. Но уже в предстоящие выходные температура вернется в июльскую норму, будет тепло и комфортно.

Завтра, 18 июля, со стороны Балтики в нашу страну придет еще более теплый воздух. Будет солнечно и без существенных осадков.

В субботу – переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный умеренный. Влажность воздуха до 50%. Под утро слабые туманы – видимость до километра. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра температура воздуха почти повсеместно до +18°C градусов. С учетом влажности и ветра по ощущениям – на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +24°C по северо-востоку до +27°C по западу, местами по югу до +29°C. К вечеру воздух прогреется до +21°C в восточных районах, а в западных – до +25°C.  Температура воды в реках и водоемах +15°C…+22°C градуса.

В воскресенье будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8°C…+15°C, днем +23°C…+29°C. В начале следующей недели, атмосферное давление начнет падать, но по-прежнему сохранится влияние теплой воздушной массы. Температура в разгар дня +22°C…+29°C. В дневные часы не исключены короткие летние дожди с грозами. В середине недели вновь похолодает.

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На уходящей неделе северные воздушные потоки принесли прохладную погоду по утрам. Но уже в предстоящие выходные температура вернется в июльскую норму, будет тепло...
 
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