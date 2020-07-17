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Михаил Мясникович: «Хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен на заседании межправительственного совета. Встреча прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписание документа ожидается осенью в рамках Высшего Евразийского совета. Он также состоится в белорусской столице. Проект предполагает принцип «четырех свобод», в их числе общий рынок труда, услуг, капитала и товаров.
Ожидается, что будет принята карта индустриализации ЕАЭС. А также комплексный план по борьбе с COVID-19 в странах союза. Идет работа по унификации национальных систем маркировки. Между тем, проект нуждается в еще одной проработке.
Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:
Очередное заседание межправсовета запланировано на октябрь. Оно состоится в Ереване. Заявки на участие в ЕАЭС в качестве наблюдателей подали Куба и Узбекистан.
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Михаил Мясникович: «Хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией»
Новости Беларуси. Проект развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен на заседании межправительственного совета. Встреча прошла в...
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