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В мужскую моду вошли ожерелья

17.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото bazzar.ru

Количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150% в 2020 году.

В этом году мужчины стали уделять особенное внимание жемчугу. К такому выводу пришли аналитики Lyst, одного из крупнейших онлайн-агрегаторов одежды.

Среди звзедных любителей жемчуга: A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс, Билли Портер и, конечно же, Гарри Стайлс. По сравнению с прошлым годом в поисковике на 17% чаще искали «мужской жемчуг». В декабре 2019 года Гарри Стайлс дебютировал с таким украшением — и мужчины по всему миру начали интересоваться жемчугом. Кроме этого внимание привлекла и серебряная цепочка, которую носил Коннелл Уолдрон из сериала «Нормальные люди».


Мужчины почти на 50% чаще чем год назад стали искать в интернете «ожерелья» и «серебро». Более того, в этом году количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150%, сообщает Harper’s Bazaar.


 
 
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Количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150% в 2020 году.
 
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