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В мужскую моду вошли ожерелья
17.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото bazzar.ru
Количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150% в 2020 году.
В этом году мужчины стали уделять особенное внимание жемчугу. К такому выводу пришли аналитики Lyst, одного из крупнейших онлайн-агрегаторов одежды.
Среди звзедных любителей жемчуга: A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс, Билли Портер и, конечно же, Гарри Стайлс. По сравнению с прошлым годом в поисковике на 17% чаще искали «мужской жемчуг». В декабре 2019 года Гарри Стайлс дебютировал с таким украшением — и мужчины по всему миру начали интересоваться жемчугом. Кроме этого внимание привлекла и серебряная цепочка, которую носил Коннелл Уолдрон из сериала «Нормальные люди».
Мужчины почти на 50% чаще чем год назад стали искать в интернете «ожерелья» и «серебро». Более того, в этом году количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150%, сообщает
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Количество покупателей ювелирных изделий для мужчин увеличилось на 150% в 2020 году.
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