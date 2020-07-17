Банковский анализ: что белорусы покупали в коронакризис

Выяснилось, что за этот период расходы граждан в категориях «авиабилеты», «кино», «отели и туроператоры» были минимальными: спрос здесь сократился на 90-80%. Примечательно, однако, что в июне сумма операций по покупке авиабилетов выросла в 2,5 раза к маю.





Самый заметный прирост платежных операций наблюдался в категориях «спорттовары» (плюс 44%), «супермаркеты» (14,6%), «интернет-магазины» (9%), «дом, ремонт» (8,2%).





Также заметен рост расходов на образование (плюс 5,9%) и развлечения (3,3%). В частности, средний чек покупателей компьютерных игр вырос до 13,58 рубля. Платежные операции в барах, ночных клубах и дискотеках стали расти в мае.





Одновременно потребители урезали расходы на автоуслуги и аптеки (по 10%). Траты на салоны красоты и транспорт сократились на сопоставимые 20%. Затраты на покупку электроники и медицинских услуг граждане уменьшили на четверть. Питание вне дома урезано на 35%. Покупка ювелирных изделий — наполовину.





Напомним, что в первом квартале приоритеты в расходах были смещены в сторону букмекеров (плюс 33%), доставки еды (32%), аптек (13%).





Самый большой по сумме средний чек операций, совершаемых по платежным картам, традиционно в Минской области — 28,5 рубля, в Витебской области этот показатель — 24,9, Могилевской — 23,8, Гродненской — 22,03, Гомельской — 22,8, Брестской — 21,03.





Больше всего операций совершается в бакалейных магазинах, супермаркетах, на АЗС и в заведениях общественного питания.