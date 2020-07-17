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В выходные ограничат движение по улице Клары Цеткин
Источник материала: Tut.by
В выходные из-за ремонта асфальта ограничат движение по улице Клары Цеткин. Об этом
На улице Клары Цеткин (участок от площади Мясникова до площади Богушевича) частично ограничат движение транспорта. Это нужно, чтобы отремонтировать дорогу.
Вот когда именно будут ограничения:
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В выходные из-за ремонта асфальта ограничат движение по улице Клары Цеткин. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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