В выходные ограничат движение по улице Клары Цеткин

Источник материала: Tut.by

В выходные из-за ремонта асфальта ограничат движение по улице Клары Цеткин. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На улице Клары Цеткин (участок от площади Мясникова до площади Богушевича) частично ограничат движение транспорта. Это нужно, чтобы отремонтировать дорогу.

Вот когда именно будут ограничения:

с 23.00 17 июля (пятница) до 22.00 19 июля (воскресенье).