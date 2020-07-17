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Ремонт в пункте пропуска «Берестовица». С 20 июля меняют схему движения большегрузов
17.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вниманию следующих через пункт пропуска «Берестовица» («Бобровники»).
С 20 июля в пункте пропуска
Работы по замене покрытия дорожных полос, а также площадки для стоянки грузового транспорта осуществляются в рамках реализации крупного инфраструктурного объекта по строительству рентгеновской сканирующей системы.
Прогнозируемая продолжительность работ на данном направлении – 4 месяца.
Перевозчикам просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-польскую границу.
Юлия Романюк,
официальный представитель Гродненской региональной таможни
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Вниманию следующих через пункт пропуска «Берестовица» («Бобровники»). С 20 июля в пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный «Бобровники») на въездном...
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