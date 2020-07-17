Ремонт в пункте пропуска «Берестовица». С 20 июля меняют схему движения большегрузов

Источник материала: Вороновская газета





Вниманию следующих через пункт пропуска «Берестовица» («Бобровники»).

С 20 июля в пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный «Бобровники») на въездном направлении грузовых транспортных средств, следующих из Польши в Беларусь, будут осуществляться ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, в связи с чем схема движения большегрузов по въезду изменена.

Работы по замене покрытия дорожных полос, а также площадки для стоянки грузового транспорта осуществляются в рамках реализации крупного инфраструктурного объекта по строительству рентгеновской сканирующей системы.

Прогнозируемая продолжительность работ на данном направлении – 4 месяца.

Перевозчикам просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-польскую границу.

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни