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Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Источник материала: СТВ
Что мы знаем о человеческой натуре? Иногда мы отказываемся от чего-либо, даже не желая попробовать. И объяснения этому нет. Однако порой жизнь, семья или друзья оказываются слишком настойчивыми, чтобы можно было отказаться.
Есть люди, которые не хотят заводить себе кота. И всё бы хорошо, но кот может появиться в доме сам. Или домашнего любимца хотят другие домочадцы, в результате чего приходится смириться с неизбежностью.
На Reddit есть целое сообщество людей, которые рассказывают о случаях, когда у человека, не хотевшего питомца, всё-таки появляется кот или пёс. И вот что происходит дальше.
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Что мы знаем о человеческой натуре? Иногда мы отказываемся от чего-либо, даже не желая попробовать. И объяснения этому нет. Однако порой жизнь, семья или друзья...
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