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Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей

17.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что мы знаем о человеческой натуре? Иногда мы отказываемся от чего-либо, даже не желая попробовать. И объяснения этому нет. Однако порой жизнь, семья или друзья оказываются слишком настойчивыми, чтобы можно было отказаться. 

Есть люди, которые не хотят заводить себе кота. И всё бы хорошо, но кот может появиться в доме сам. Или домашнего любимца хотят другие домочадцы, в результате чего приходится смириться с неизбежностью. 

На Reddit есть целое сообщество людей, которые рассказывают о случаях, когда у человека, не хотевшего питомца, всё-таки появляется кот или пёс. И вот что происходит дальше. 

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/gundam2017 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/howtheturntables07 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/SteventheWizardCat 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/Itssoupweather 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/zoidbergthecat 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/carlycalamity 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/adachocolada 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/M3ggers04 

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
Фото: reddit.com/user/Weassel_97 

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который думал, что потерял кота на пожаре. Только посмотрите на хозяина, когда он вновь увидел своего питомца (подробности здесь). 

Люди в материале: нет

 
 
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Что мы знаем о человеческой натуре? Иногда мы отказываемся от чего-либо, даже не желая попробовать. И объяснения этому нет. Однако порой жизнь, семья или друзья...
 
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