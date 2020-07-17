Объединенный штаб: Конституция — для женщин, мы не второсортные, мы наравне, и мы победим

Источник материала: Виртуальный Брест

Объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало провел общую пресс-конференцию. Женщины рассказали, почему решили объединиться, за кого призывают голосовать 9 августа и как относятся к уличным акциям протеста.





Светлана Тихановская говорила от своего лица как зарегистрированный кандидат в президенты. Команду Виктора Бабарико представляла координатор его штаба Мария Колесникова, а от имени Валерия Цепкало выступила его супруга Вероника.

«Власть бесстыдным образом сняла самых сильных игроков»

— Главный враг нашей победы — это не режим, это неверие, что у нас что-то может получиться. У нас есть три недели для того, чтобы всем прийти на выборы и заявить, что мы не согласны. Мы будем очень горды тем, что, несмотря на диктаторский режим, мы смогли объединиться, — заявила Мария Колесникова.

— Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте: из-за любви, из-за любви к своему мужу. Я люблю Беларусь и белорусов, поэтому иду дальше, несмотря на попытки меня сломать. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский объединил народ, поэтому и мы сейчас решили объединиться — для достижения законной цели, так мы стали еще сильнее. Мы больше не хотим старой власти. Как и все вы, мы не верим в честные выборы. И только совместными усилиями мы сможем защитить наши голоса. Только вместе мы сможем построить страну для жизни, — сказала Светлана Тихановская.





Светлана Тихановская

Вероника Цепкало ответила на вопрос, почему представителем от штаба Цепкало стал не Валерий, а она.

— Власть бесстыдным образом сняла с выборов самых сильных игроков. Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы всем хотим показать, что Конституция — для женщин, мы не второсортные, мы наравне с мужчинами, и мы победим, — сказала Вероника Цепкало.

За кого голосовать 9 августа

Мария Колесникова также отметила, что Андрей Дмитриев уже поддержал инициативу объединить штабы. В штабе отметили, что открыты к диалогу со всеми кандидатами, разделяющими программу штаба, но речи о самоснятии кандидатур с выборов не идет.

В штабе отметили, что у них горизонтальная иерархия: у каждого есть своя зона ответственности, но для решения самых важных вопросов будут создаваться рабочие группы, которые будут решать их вместе. На вопрос о том, за кого объединенный штаб призывает голосовать, Цепкало и Колесникова призвали голосовать за Светлану Тихановскую.

Кто предложил объединиться

— Вчера рано утром штаб Бабарико пригласил Веронику и Светлану для обсуждения дальнейших действий. Мы сначала совещались командами, а потом мы решили, что хотим остаться втроем, и за 15 минут мы приняли решение о дальнейших действиях и написали все пять пунктов, которые вы все видели. Почему это было так быстро и легко сделано? Потому что мы все хотим смены власти 9 августа, хотим, чтобы Беларусь проснулась, и для этой цели мы объединяем наши усилия, — рассказала Колесникова.





Мария Колесникова

— Мы показали, насколько быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться: нам понадобилось всего 15 минут, — добавила Вероника Цепкало.

Колесникова также заметила, что Виктор Бабарико в курсе объединения штабов: такой план развития событий обсуждался, когда он еще был на свободе.

О поддержке уличных акций

— Каждый гражданин Беларуси волен решать, как ему действовать в каждой ситуации. Мы настроены на то, чтобы в течение трех недель активизировать людей с их гражданской позицией, чтобы они пришли на выборы 9 августа, — сказала Колесникова.

О доверенных лицах

— Мы не исключаем такую возможность, если понадобится, мы войдем в список доверенных лиц Светланы. Сейчас мы такой необходимости не видим, — сказала Цепкало.

Об агитации

— Агитация будет проводиться очень плотно, для этого мы и объединяем наши усилия. Пикеты будут не только в Минске, но и в других городах Беларуси, мы сделаем все от нас зависящее, — сказала Тихановская.

Свою предвыборную программу Тихановская представит позже.

— У нас сотрудничество штабов основано на пяти главных принципах: если Светлана побеждает на выборах, она освободит всех политзаключенных, после этого будут проведены новые президентские выборы, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты, — добавила Цепкало.





Вероника Цепкало

— Вы все время повторяете слова о победе. Какую цифру, озвученную ЦИК, вы будете считать победой? 5%? — уточнили журналисты.

— Мы видим, что наше гражданское общество активизировалось с точки зрения даже механизмов, как можно с минимальными рисками провести выборы. Мы видим много инициатив, которые приходят от простых людей. Со своей стороны, мы проводим хакатон, где ребята представят решение, как сделать выборы легитимными. Просто сказать, что выборы будут сфальсифицированы, и ничего не делать — такую точку зрения мы не разделяем. Мы будем делать все, чтобы сделать эти выборы легитимными, — заявила Цепкало.

— И все же что именно вы собираетесь сделать, чтобы эти выборы были легитимными?

— Обеспечить каждый избирательный участок достаточным количеством наблюдателей, чтобы они фиксировали явку и в дальнейшем могли оказать влияние на легитимность выборов. Во-вторых, мы будем членов избирательных комиссий призывать не фальсифицировать выборы. Людей, которые много лет этим занимались, может, мы призовем их наконец, — сказала Тихановская.

— Если нас будет 3,5 миллиона — электоральное большинство — сфальсифицировать выборы будет невозможно, — добавила Колесникова.

Полное видео пресс-конференции вы можете посмотреть ниже.

Напомним, накануне стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало. Объединенная команда, которую представляют Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, призвала избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать и пообещала провести «повторные, честные выборы после 9 августа».