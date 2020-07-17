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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
17.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза, которые принимали участие в прошедшем в Минске заседании Евразийского межправительственного совета. Глава белорусского государства выразил надежду, что это мероприятие станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. «По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный», — констатировал он.
Встречи также стали возможностью обсудить актуальные темы в развитии двусторонних отношений с конкретными странами, сверить часы и прояснить позиции по ряду других вопросов.-0-
Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что у Беларуси и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе, схожие экономики.
«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день потрудиться.
«Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию форума», — подчеркнул председатель правительства России.
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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза, которые принимали участие в прошедшем в...
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