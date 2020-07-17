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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза, которые принимали участие в прошедшем в Минске заседании Евразийского межправительственного совета. Глава белорусского государства выразил надежду, что это мероприятие станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. «По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный», — констатировал он.

Встречи также стали возможностью обсудить актуальные темы в развитии двусторонних отношений с конкретными странами, сверить часы и прояснить позиции по ряду других вопросов.-0-

ЛУКАШЕНКО НА ВСТРЕЧЕ С ПАШИНЯНОМ: МНОГО ПРОБЛЕМ В ЕАЭС, МЫ НЕ ВЫПОЛНИЛИ ТО, О ЧЕМ ДОГОВАРИВАЛИСЬО проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что у Беларуси и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе, схожие экономики.
 
 
ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА БЫЛА БЛИЗКОЙ И РОДНОЙ ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, ТАКОЙ И ОСТАНЕТСЯО проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой», — подчеркнул белорусский лидер.
 
ЛУКАШЕНКО: РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛОКОМОТИВОМ ПРОЦЕССОВ, ОСОБЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИХ, НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕО проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

Александр Лукашенко отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день потрудиться.
 
 
МИШУСТИН ПОБЛАГОДАРИЛ БЕЛАРУСЬ ЗА БЛЕСТЯЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВСОВЕТАО проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях — подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС

«Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию форума», — подчеркнул председатель правительства России.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза, которые принимали участие в прошедшем в...
 
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