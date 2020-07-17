|
Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 29 лет
Источник материала: Tut.by
Чемпион мира по футболу 2014 года Андреас Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
Последним клубом Андреаса Шюррле стал московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.
Также он защищал цвета «Челси», «Майнца», «Фулхэма», дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «Байера».
В сборной Германии помимо золота чемпионата мира он дважды завоевывал бронзу Евро.
В последние годы уровень игры Шюррле упал, из-за чего он перестал получать предложения от топ-клубов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира по футболу 2014 года Андреас Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)