Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 29 лет

Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по футболу 2014 года Андреас Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.



Reuters

Последним клубом Андреаса Шюррле стал московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.

Также он защищал цвета «Челси», «Майнца», «Фулхэма», дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «Байера».

В сборной Германии помимо золота чемпионата мира он дважды завоевывал бронзу Евро.

В последние годы уровень игры Шюррле упал, из-за чего он перестал получать предложения от топ-клубов.