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Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 29 лет

17.07.2020 19:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по футболу 2014 года Андреас Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.


Reuters

Последним клубом Андреаса Шюррле стал московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.

Также он защищал цвета «Челси», «Майнца», «Фулхэма», дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «Байера».

В сборной Германии помимо золота чемпионата мира он дважды завоевывал бронзу Евро.

В последние годы уровень игры Шюррле упал, из-за чего он перестал получать предложения от топ-клубов.

 
 
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Чемпион мира по футболу 2014 года Андреас Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
 
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