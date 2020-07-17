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БРСМовцы заявили в милицию из-за оскорблений в соцсетях: За это могут засудить больше 50 человек

17.07.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисты БРСМ написали коллективное обращение в милицию из-за сообщений с оскорблениями, которые на них обрушились после пикета в поддержку Лукашенко 5 июня.


Милиция провела проверку, установила личности некоторых правонарушителей и двоих из них уже привлекли к административной ответственности за оскорбление — 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина, сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

Еще шесть человек могут привлечь к уголовной ответственности. Среди них 20-летняя минчанка, которая сделала скриншот аккаунта участницы пикета, разместила его у себя на странице в социальной сети и подписала оскорбительными словами. Пост стал публичным, поэтому на девушку было решено подать в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Такие же заявления были поданы еще на пятерых человек, оставивших под публикацией «оскорбительные отклики».

Кроме того, милиция продолжает устанавливать личности остальных людей, оскорблявших заявительницу в сети. Всего их около 50 человек.
 
 
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Активисты БРСМ написали коллективное обращение в милицию из-за сообщений с оскорблениями, которые на них обрушились после пикета в поддержку Лукашенко 5 июня.
 
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