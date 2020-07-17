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В честь какого фестиваля назвали созвездие?

17.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» мы спросили у кураторов фестиваля, с каким цветом ассоциируется «Славянский базар» в палитре всего белорусского искусства?

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Конечно, с синим. Потому что это цвет василька. Цветок, который быстро можно заметить на полях нашей страны, цветок, который ассоциируется с нашей страной. «Славянский базар» – это пример того, как непросто коммерческий проект родился, а родилось настоящее такое движение, национальное, по которому нашу страну знают во всем мире.

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Валентина Голубкова, заведующая выставочный залом «Духовской круглик»:
Мы видим эти бейджи-аккредитации. Вы понимаете, что за все время фестиваля мы не можем представить весь объем аккредитованных гостей, артистов фестиваля. Мы делаем это избирательно – наиболее известные политики, «звезды».

Здесь Дмитрий Маликов, Андрис Лиепа…

Валентина Голубкова:
Патрисия Каас, и Лара Фабиан, и Сара Коннор. И итальянские «звезды» – Тото Кутуньо. 

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Глеб Лапицкий:
Летний амфитеатр для фестиваля это символ фестиваля. Тогда это, действительно, было прорывом инженерной мысли, когда ее построили. А особым прорывом было, когда над амфитеатром появился козырек, эта крыша. 

Валентина Голубкова:
До этого амфитеатр был без купола, без крыши. Эта была большая проблема для амфитеатра. Фестиваль проходит у нас в июле. Это совпадало с периодом дождей. Мы этот вопрос решили. Была воплощена вот эта идея. И зрительный зал был полностью демонтирован, планшет сцены, увеличено количество посадочных мест. А купол, конечно же, у нас уникальный, поскольку аналогов в мире нет – огромный купол всего на двух основаниях, без всяких подпор. Построили это все за год. 2006 года фестиваль закончился, а к следующему фестивалю 2007 года это все было уже сдано под ключ.

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Елена Серова, научный сотрудник выставочного зала «Духовской круглик»:
В 96-м году было объявлено официально, что на небе появится целое созвездие в честь фестиваля «Славянский базар». В это созвездие входило 11 стран-участниц фестиваля. И каждая звезда созвездия получила имя этой страны. На тот момент и после, пожалуй, ни один такой проект не удостоился чести засветиться на небосклоне. Сегодня мы вне конкуренции в этом статусе.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Глеб Лапицкий:
Мы гордимся тем, что «Славянский базар» – это президентский фестиваль. И это как раз пример того, когда воля и желание лидера страны дает возможность развитию культуры. Если бы не поддержка Президента, то мы не знаем, какая бы судьба ждала фестиваль. Указ Президента о безвизовом въезде на «Славянский базар» показал, насколько люди за пределами нашей страны любят наш фестиваль. Порядка 10 тысяч зрителей – это только были зрители из зарубежья. Безусловно, большая часть – белорусы. И это не только витебские люди. Если вы спросите у любого человека на витебских улицах, они вам скажут, что на этот момент съезжаются все родственники, на этот момент планируют отпуска и вот сюда съезжается вся Беларусь. 

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Елена Серова:
Конечно, мы приглашаем сюда друзей с удовольствием из других стран. Своих личных гостей, и друзей, которые оказываются здесь проездом. С удовольствием рассказываем и показываем город. Из того, что оставило яркие впечатления – концерт Кустурицы и Бреговича на амфитеатре. 

В честь какого фестиваля назвали созвездие?

Глеб Лапицкий:
Аллея или, можно сказать, площадь «звёзд», лауреатов специальных премий Президента Беларуси, которые получают ежегодно через искусство мира и взаимопонимание. Это не просто слова, не просто название премии, а, наверное, и девиз всего фестиваля. Потому что на протяжении всех 29 лет он собирает под своими сводами порядка 70 стран. И как раз-таки через искусство мы приходим к этому миру и взаимопониманию. Здесь увековечены имена тех людей, которые внесли непосильный свой вклад в развитие всей культуры славянских, братских народов.

Люди в материале: Глеб Лапицкий, Валентина Голубкова, Елена Серова

 
Теги: Витебск
 
 
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В документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» мы спросили у кураторов фестиваля, с каким цветом ассоциируется «Славянский базар» в палитре всего...
 
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