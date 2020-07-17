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Солодуха: «Никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом»

17.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 90-ых годах Александр Солодуха пробовал и не раз покорить российский шоу-бизнес. Не получилось или это было осознанное решение вернуться в Беларусь – спросили артиста в документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Солодуха: «Никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом»

Александр Солодуха, заслуженный артист РБ:
Я, действительно, пару раз пытался уехать в Москву, в Россию, в Украину. Все для этого делал. И судьба постоянно возвращала домой, на родину. И я решил доказать сам себе, что здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может работать здорово, хорошо, очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом, отдыхать в любой точке земного шара, рожать детей, воспитывать внуков. И я решил доказать себе и всему белорусскому народу, что здесь все реально.

Солодуха: «Никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом»

Что изменилось в Вашем творчестве в связи с пандемией?

Александр Солодуха:
3 месяца – большая пауза, конечно, для меня. Потому что, если с 1 декабря 2019-го до 1 февраля 2020-го за 62 дня у меня было 55 новогодних заказных концерта! Я думаю, что нет больше артистов в стране. Просто триумфально! И до этого в прошлом году у меня было 33, до этого – 22 новогодних я насчитал. Очень много. То в этом году – конечно, зашкал. И потом вдруг такая пауза огромная. Предыдущее выступление 6 марта у меня было. 7 заказных мероприятий в день – это был рекорд у себя самого. Первое выступление в 12 часов дня и 7-е в 3 ночи. И мы все успели. И потом 3-месячная пауза – и слава Богу, лёд тронулся, пошли заказы.

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В 90-ых годах Александр Солодуха пробовал и не раз покорить российский шоу-бизнес. Не получилось или это было осознанное решение вернуться в Беларусь – спросили...
 
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