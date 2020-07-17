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Солодуха: «Никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом»
Источник материала: СТВ
В 90-ых годах Александр Солодуха пробовал и не раз покорить российский шоу-бизнес. Не получилось или это было осознанное решение вернуться в Беларусь – спросили артиста в документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
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Александр Солодуха:
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Солодуха: «Никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать, строить себе роскошный загородный дом»
В 90-ых годах Александр Солодуха пробовал и не раз покорить российский шоу-бизнес. Не получилось или это было осознанное решение вернуться в Беларусь – спросили...
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