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БРСМовцев с пикета Лукашенко затравили в соцсетях 50 человек: милиция пообещала разобраться с каждым

17.07.2020 20:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, на первый минский пикет в поддержку Александра Лукашенко пришли активисты БРСМ. Молодые люди пели хвалебные оды действующему президенту, при этом с журналистами вели себя несколько агрессивно – и в какой-то момент даже пытались сорвать сотруднику «Радыё Свабода» прямой эфир. Вечером того же дня их персональные данные опубликовали в крупных Telegram-каналах, и БРСМовцев затравили в соцсетях.

Затем активисты написали коллективное обращение в милицию из-за обрушившихся на них сообщений с оскорблениями. Правоохранители провели проверку и установили личности некоторых, так скажем, обидчиков. Двоих из них – 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина – уже привлекли к административной ответственности. Суд назначил штраф в 20 базовых величин каждому, передает пресс-служба МВД.

Еще одна 20-летняя минчанка сделала скриншот аккаунта участницы пикета за Лукашенко, разместила его у себя в профиле и подписала оскорбительными словами. На девушку подали в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Аналогичные заявления рассмотрят еще в отношении пятерых пользователей, которые под постом оставили оскорбительные отклики.

Также милиция продолжает устанавливать личности остальных людей, оскорблявших заявительницу в интернете. Всего таких около 50 человек.

 
 
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Если помните, на первый минский пикет в поддержку Александра Лукашенко пришли активисты БРСМ. Молодые люди пели хвалебные оды действующему президенту, при этом с...
 
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