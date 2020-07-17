|
БРСМовцев с пикета Лукашенко затравили в соцсетях 50 человек: милиция пообещала разобраться с каждым
Источник материала: KYKY>
Если помните, на
Затем активисты написали коллективное обращение в милицию из-за обрушившихся на них сообщений с оскорблениями. Правоохранители провели проверку и установили личности некоторых, так скажем, обидчиков. Двоих из них – 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина – уже привлекли к административной ответственности. Суд назначил штраф в 20 базовых величин каждому,
Еще одна 20-летняя минчанка сделала скриншот аккаунта участницы пикета за Лукашенко, разместила его у себя в профиле и подписала оскорбительными словами. На девушку подали в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Аналогичные заявления рассмотрят еще в отношении пятерых пользователей, которые под постом оставили оскорбительные отклики.
Также милиция продолжает устанавливать личности остальных людей, оскорблявших заявительницу в интернете. Всего таких около 50 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БРСМовцев с пикета Лукашенко затравили в соцсетях 50 человек: милиция пообещала разобраться с каждым
Если помните, на первый минский пикет в поддержку Александра Лукашенко пришли активисты БРСМ. Молодые люди пели хвалебные оды действующему президенту, при этом с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)