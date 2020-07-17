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«Звезда» идёт не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. В 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее»
Источник материала: СТВ
В документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» директор витебского фестиваля поделился своим впечатлением о ярких событиях Славянского базара.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
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«Звезда» идёт не по красной дорожке, а по синей – нашей, васильковой. В 2019 году Таисия Михайловна Повалий стояла на этой же аллее»
В документальном цикле СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» директор витебского фестиваля поделился своим впечатлением о ярких событиях Славянского базара.
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