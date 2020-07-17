Новые возможности по выгодным тарифам. Какие условия предлагает белорусским экспортёрам рижский порт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рижский порт вступает в борьбу за белорусский грузопоток. В администрации сообщили, что готовы предоставлять площади для размещения производств и логистической инфраструктуры наших предприятий-экспортеров на максимально выгодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь речь идет о перевалке генеральных грузов, в которых может быть заинтересован средний бизнес, продуктов деревообработки, зерна, минеральных удобрений.





С учетом развития отношений между двумя странами латвийская сторона уверена, что сможет предоставить новые возможности по выгодным тарифам. Важно и то, что порт размещен в свободной экономической зоне. Это позволяет грузоперевозчикам снизить налоговые, регистрационные и таможенные издержки за счет льгот.