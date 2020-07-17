ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

17.07.2020 20:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Для Михаила Мишустина визит в Минск – первая зарубежная поездка с начала пандемии. В числе наиболее острых вопросов для обсуждения с российскими коллегами – формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В союзе не должно быть дискриминации по любым товарам и услугам.

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, для россиянина. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим.

Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности (и с нашей стороны есть косяки, и с российской), чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить наши отношения союзные должны исключительно на равноправной основе.

Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно, да и в России своих земель хватает, если говорить о России.

Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Ну это мы еще с вами поговорим.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мишустин

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Евроопте» открылся свой фермерский мини-рынок. Сравниваем цены с магазинными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика