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Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

17.07.2020 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.

17 июля  Президент Беларуси встретился с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, мы один на один обменяемся некоторыми мнениями, вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта: откуда это берется? А вот всякое получается.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мишустин

 
 
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Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
 
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Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»
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