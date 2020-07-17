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Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
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