ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Начальник минской милиции объяснил "опасность очередей"

17.07.2020 21:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оказывается, очереди и живые цепи на минских улицах милиции не нравятся тем, что напоминают трагедию на Немиге.


Иван Кубраков / gaiminsk.by​

Это следует из слов начальника ГУВД Мингорисполкома генерал-майора милиции Ивана Кубракова, которые передаёт пресс-служба столичной милиции, передает "Еврорадио".

"Просьбы милиционеров не строиться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает Интернет. Не стремимся подавить чужое мнение — только обеспечиваем правопорядок, защищая жизнь и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно?" — заявил Кубраков. 

Вероятно, имеется в виду толкотня в подземном переходе на Немиге в 1999 году, в ходе которой погибли 53 человека и более 250 пострадали. Многие считают, что одной из причиной трагедии стала некомпетентность милиции, которая не среагировала на ситуацию, и неподготовленность городских властей. 

Каким образом "живая цепь" на улице может стать причиной трагедии, глава столичной милиции уточнять не стал.

Упомянул Кубраков и тренировки ОМОНа, видео с которых периодически появляется в белорусских Telegram-каналах.

"Занятия по физической и огневой подготовке, выбытие по условной тревоге, другие тренировки — наши будни. Напрасно некоторые стараются связать эти действия с какими-то событиями. Комментарии к выложенным в интернете видеозаписям и фото о якобы внеплановых учениях не имеют ничего общего с действительностью", — заявил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, очереди и живые цепи на минских улицах милиции не нравятся тем, что напоминают трагедию на Немиге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика