Иван Кубраков / gaiminsk.by​





пресс-служба столичной милиции, передает "Еврорадио" . Это следует из слов начальника ГУВД Мингорисполкома генерал-майора милиции Ивана Кубракова, которые передаётстоличной милиции, передает





"Просьбы милиционеров не строиться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает Интернет. Не стремимся подавить чужое мнение — только обеспечиваем правопорядок, защищая жизнь и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно?" — заявил Кубраков.





Вероятно, имеется в виду толкотня в подземном переходе на Немиге в 1999 году, в ходе которой погибли 53 человека и более 250 пострадали. Многие считают, что одной из причиной трагедии стала некомпетентность милиции, которая не среагировала на ситуацию, и неподготовленность городских властей.





Каким образом "живая цепь" на улице может стать причиной трагедии, глава столичной милиции уточнять не стал.





Упомянул Кубраков и тренировки ОМОНа, видео с которых периодически появляется в белорусских Telegram-каналах.





"Занятия по физической и огневой подготовке, выбытие по условной тревоге, другие тренировки — наши будни. Напрасно некоторые стараются связать эти действия с какими-то событиями. Комментарии к выложенным в интернете видеозаписям и фото о якобы внеплановых учениях не имеют ничего общего с действительностью", — заявил он.