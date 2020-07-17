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Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

17.07.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

С Михаилом Мишустиным говорил Президент и о двусторонних отношениях в рамках Союзного государства.

Гость подчеркнул: официальная Москва выступает за углубление интеграции. Но исключительно в суверенном формате.

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора.

Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

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Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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