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Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
Гость подчеркнул: официальная Москва выступает за углубление интеграции. Но исключительно в суверенном формате.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.
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Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»
Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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