Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.





С Михаилом Мишустиным говорил Президент и о двусторонних отношениях в рамках Союзного государства.

Гость подчеркнул: официальная Москва выступает за углубление интеграции. Но исключительно в суверенном формате.





Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора.

Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.





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