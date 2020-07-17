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На Долгобродской такси сбило мужчину и женщину, которые вышли из трамвая. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Такси сбило двух пешеходов на столичной улице Долгобродской,
Авария произошла вечером 17 июля. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo (такси) ехал со стороны улицы Ботанической в направлении переулка Козлова. В зоне остановочного пункта он не уступил дорогу мужчине и женщине, которые вышли из трамвая и переходили дорогу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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