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На Долгобродской такси сбило мужчину и женщину, которые вышли из трамвая. Видео наезда

17.07.2020 21:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такси сбило двух пешеходов на столичной улице Долгобродской, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 17 июля. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo (такси) ехал со стороны улицы Ботанической в направлении переулка Козлова. В зоне остановочного пункта он не уступил дорогу мужчине и женщине, которые вышли из трамвая и переходили дорогу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
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