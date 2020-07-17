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Собака поцеловала стадо коров и восхитила соцсети
Источник материала: ОНТ
Забавный видеоролик набирает популярность в соцсетях: пес перецеловал стадо коров.
Необычные кадры опубликованы на YouTube. На них видно, как боксер через сетку целуется с коровами.
Неожиданную сцену сняла хозяйка пса, когда вывела его на прогулку. По ее словам, когда коровы заметили ее питомца, то начали идти за ним. В итоге все завершилось обменом поцелуями.
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Забавный видеоролик набирает популярность в соцсетях: пес перецеловал стадо коров. Необычные кадры опубликованы на YouTube. На них видно, как боксер через сетку...
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