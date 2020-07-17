Собака поцеловала стадо коров и восхитила соцсети

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик набирает популярность в соцсетях: пес перецеловал стадо коров.

Необычные кадры опубликованы на YouTube. На них видно, как боксер через сетку целуется с коровами.

Неожиданную сцену сняла хозяйка пса, когда вывела его на прогулку. По ее словам, когда коровы заметили ее питомца, то начали идти за ним. В итоге все завершилось обменом поцелуями.





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