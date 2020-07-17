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"Правда? Вы мне открыли что-то новое". Мукам прокомментировал информацию о его уходе из БАТЭ

18.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский вингер БАТЭ Эрвен Мукам прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может покинуть борисовский клуб.



"Правда? Вы мне открыли что-то новое", – ответил Мукам.

Ранее сообщалось, что Эрвен Мукам, Евгений Березкин и Боян Дубайич могут покинуть БАТЭ,
 
 
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Французский вингер БАТЭ Эрвен Мукам прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может покинуть борисовский клуб.
 
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