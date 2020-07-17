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"Правда? Вы мне открыли что-то новое". Мукам прокомментировал информацию о его уходе из БАТЭ
Источник материала: Партизан
Французский вингер БАТЭ Эрвен Мукам прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может покинуть борисовский клуб.
"Правда? Вы мне открыли что-то новое", – ответил Мукам.
Ранее сообщалось, что Эрвен Мукам, Евгений Березкин и Боян Дубайич могут покинуть БАТЭ,
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Французский вингер БАТЭ Эрвен Мукам прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может покинуть борисовский клуб.
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