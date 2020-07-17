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Музыкальный марафон, песни из кинофильмов и танцы до утра. «Славянский базар-2020»: день второй

17.07.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музыкальный марафон, песни из кинофильмов и танцы до утра. «Славянский базар-2020»: день второй

В фестивальном Витебске сегодня всё внимание Союзному государству. И надо сказать – не только культуре и искусству. Госсекретарь, например, заверил, что очень скоро между Беларусью и Россией отменят роуминг. Во всяком случае, работа в этом направлении идет активно. 

Минувшей ночью фестиваль в Витебске открылся уже в 29-й раз. В очередной раз он показал: когда есть настоящая дружба между странами и любовь к искусству – возможно все.

Артисты более чем из 20 стран приехали к нам на самый масштабный и единственный международный фестиваль этого лета. Сегодня – День Союзного государства, но по традиции это лишь часть насыщенной программы. 

Эти слова спокойной, но особенно душевной песни-легенды как нельзя лучше передают настроение XXIX «Славянского базара». За блеском звезд и залпами фейерверка нашему фестивалю удалось сохранить душу, ради которой сюда хочется возвращаться.

Эта ночь уже вошла в историю. За открытием международного фестиваля летом 2020-го без преувеличения следил весь мир. Президент Беларуси Александр Лукашенко когда-то сохранил эти летние концерты в Витебске, а за почти 30 лет они превратились в фестиваль, который объединяет страны. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В этот торжественный вечер меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Пример тому – "Славянский базар". Фестиваль с яркой, интересной судьбой. Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов».

И это не просто красивые слова. Каждая фестивальная минута в Витебске становится подтверждением того, что «Славянский базар» нам нужен, особенно этим летом. Традиционная награда фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию» обретает особенный смысл, когда ее обладатель говорит о том, что шел к этому четверть века. С 1994 года Филипп Киркоров был частым гостем фестиваля. И сегодня ночью он признавался в большой любви этой сцене, людям и своей белорусской истории.

Филипп Кирокров, народный артист России: «Сегодня в это непростое время, когда "Славянский базар" единственный выжил среди всех музыкальных праздников на территории бывшего Советского Союза, я считаю, это очень символичным в принципе! Даже "Евровидение" сдалось, перенеслось! А Беларусь и "Славянский базар" жил, живет и будет жить!»

А потом всю ночь звучала музыка. На одной сцене та, под которую выросли несколько поколений, и та, под которую живем сейчас. Свои 29 лет фестиваль встречал под самые модные хиты.

Об открытии «Базара» еще долго будут говорить, но уже на рассвете в Витебске зазвучали репетиции нового дня. По доброй традиции он посвящен Союзному государству. И даже во время всех официальных церемоний сегодня здесь говорят о том, как важно быть вместе в непростые времена.

И пусть концерты в этом году проходят только под открытым небом и от части программы пришлось отказаться – это не стало преградой для творчества. Улицы Витебска с самого утра наполняют звуки инструментов, художники выставляют свои картины, а с некоторыми даже случаются творческие фестивальные чудеса.

Могилевский нумизмат Вадим Кросовский привез на фестиваль свою выставку портретов. Известные люди вдумчиво смотрят с его картин, выложенных из тысяч белорусских и советских монет. В то, что герои его монетных шедевров однажды окажутся рядом, кажется, даже сам не верил. Но на фестивале в Витебске возможно все. 

Народного артиста удивить сложно, но возможно! Анатолий Ярмоленко долго рассматривал свой, пожалуй, самый необычный портрет, но явно остался под впечатлением, которое, как и весь нынешний фестиваль, особенно дорого.

В эти минуты в Витебске пишутся и совершенно новые истории. Традиционно «Славянский базар» дает путевку в творческую жизнь самым юным артистам. Сегодня здесь прошла жеребьевка детского конкурса. Беларусь в этом году представляет Ангелина Ломако. Девочка неоднократно участвовала в проектах телеканала ОНТ, но сценический опыт помог лишь еще больше понять значимость участия в «Славянском базаре».

На детском конкурсе, который начнется завтра, прозвучат голоса из 17 стран! На взрослом в воскресенье услышим артистов из 14-ти! Сейчас в Витебске время снова занимать свои места в летнем амфитеатре! 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В фестивальном Витебске сегодня всё внимание Союзному государству. И надо сказать – не только культуре и искусству. Госсекретарь, например, заверил, что очень...
 
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