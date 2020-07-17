В крупнейшем хозяйстве Брестской области приступили к массовой уборке зерновых

Источник материала: ОНТ

Горячая пора у аграриев. Хозяйства приступают к сбору урожая. Раньше других начинает Брестская область. Погода благоприятная, а потому и планы оптимистичные. Если всё сложится, в регионе соберут весомый каравай. Но сами сельчане наперёд загадывать не любят. Начало жатвы для них – это всегда ответственный момент.

Уборку урожая вот уже много лет в «Беловежском» начинают по древней традиции – «зажинок». Это особый ритуал: первый сноп срезают женщины, украшенный лентами и цветами, передают хозяину. Испокон веков считалось: каким будет зажин, такой и вся жатва.

Первый сноп – символ богатого хлеба – оставляли дома до конца жнива, с него же начинали осеннюю молотьбу, считалось, что зерна обладают целебной силой.

Перед выходом в поле – обязательно молитва, окропление святой водой людей и техники. К этому моменту аграрии шли весь год – подготовить почву, посеять семена, вырастить колосья. Жатва как экзамен проделанной работы.

«Беловежский» – крупнейшее сельхозпредприятие в регионе. Больше двадцати тысяч сельхозугодий и двухтысячный коллектив. Заготовить как можно больше своего зерна – стратегическая задача, хозяйство специализируется на свиноводстве, львиную долю в себестоимости продукции составляют именно корма. Прошлый год для хозяйства, как и в целом для юга страны, не был успешным, много зерна потеряли из-за небывалой жары. Каким будет будущий хлеб в «Беловежском», подсчитают в августе (здесь не любят забегать вперед). К слову, в прежние годы собирали 65 центнеров с гектара.

В этом году убирать зерно на юге страны начали на две недели позже. Так складывались погодные условия: сначала холодная весна и отсутствие дождей заставили поволноваться за посевы. Но благоприятный июнь все компенсировал, обильные осадки дали колосьям как следует налиться. Теперь погоду в поле делают аграрии.

Аромат первого хлеба, говорят аграрии, сложно описать словами. Жатва – большой стимул. На финише сработать качественно – значит добавить десять процентов к урожаю.

Следующий раз на этом же поле хлеборобы встретятся через двадцать дней – именно столько отводят на уборочную страду. Уже с новым хлебом на дожинках. А пока горячая пора только началась.

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