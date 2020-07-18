В Бресте продолжается Кубок Беларуси по плаванию. Обзор третьего соревновательного дня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Насыщенным получился очередной соревновательный день на Кубке Беларуси по плаванию в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.





На 100 метрах на спине у девушек проявила себя Анастасия Шкурдай. Она улучшила свои прошлогодние юношеский и «взрослый» рекорды, а также выполнила норматив A на Олимпийские игры. Ее время – 59,8 секунды.





Третий день соревнований может занести себе в актив и Евгений Цуркин. Ему на дистанции 100 метров баттерфляем покорился олимпийский норматив A. Лицензии B на главные старты четырехлетия завоевали Анастасия Коряковская и Григорий Пекарский.