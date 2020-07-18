|
«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля Национальный олимпийский комитет буквально сиял всеми цветами олимпийских медалей, ведь тут прошла встреча чемпионов и призеров Олимпиады-80 в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Воссоединение атлетов прошлого проходило под прицелом множества камер, однако внимание медиа для опытных спортсменов было вполне желанным. Они охотно делились историями о той Олимпиаде, но огромную часть этих рассказов занимали эмоции.
Владимир Парфенович, многократный олимпийский чемпион:
Александр Романьков, олимпийский чемпион:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями
Новости Беларуси. 17 июля Национальный олимпийский комитет буквально сиял всеми цветами олимпийских медалей, ведь тут прошла встреча чемпионов и призеров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)