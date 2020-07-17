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«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

18.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы строительства и сохранения предприятий. Очередной прием граждан 17 июля прошел в Буда-Кошелеве. Встречу с жителями района провел первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

Так, с просьбой продления санации до трех лет и недопущения продажи предприятия обратилось руководство гомельского предприятия по производству тары и упаковки из полимеров. Здесь трудится более 200 человек. Коллектив делает многое, чтобы выйти из банкрота. Проработаны внешние и внутренние рынки сбыта. В производство внедряются современные виды продукции.

«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Принять меры и оказать всяческое содействие по сохранению предприятия, сохранению структуры акционерного капитала предприятия и помощи в его дальнейшем развитии.

«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

Также гомельчане жаловались на недоведенный до конца проект жилого дома. В центре города должны были возвести две 10-этажки с подземной парковкой. При этом объект разделили на два пусковых комплекса. Первый дом и часть парковки ввели в эксплуатацию в мае 2015 года. На второй дом с заявителями заключили соглашения, люди внесли деньги.

«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

Однако строительство так и не началось. Николай Снопков дал конкретные поручения руководству области, в том числе привлечь к ответственности и проверить работу тех, по чьей вине сложилась ситуация.

Люди в материале: Николай Снопков

 
 
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Новости Беларуси. Вопросы строительства и сохранения предприятий. Очередной прием граждан 17 июля прошел в Буда-Кошелеве. Встречу с жителями района провел первый...
 
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