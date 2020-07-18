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Можно ли использовать 77 теней для мейкапа на одном лице? Блогерша показывает на себе
Источник материала: Tut.by
Начинающая девушка-блогер решила поставить эксперимент и посмотреть, что случится, если нанести на лицо все тени, которые есть у нее в распоряжении. Теперь она знает, можно ли сделать мейкап из 77 палеток и не сойти за городскую сумасшедшую или сотрудника местного цирка.
Ютьюбер с ником Ленни Белли решила удивить своих подписчиков и показать, что будет, если использовать для макияжа сразу 77 видов теней.
— Я увидела эту идею у Никки Туториал (инфлюенсер, которая ведет канал о мейкапе) и подумала, что будет, если я тоже постараюсь использовать все свои палетки. Я подумала: вдруг у меня получится сделать что-то авангардное, но в то же время мне страшно, — рассказала Ленни.
Для того чтобы уместить все цвета на лице, девушка использовала разные сочетания для левого и правого глаз.
Вскоре тени появились не только на веках блогера, но и на ее скулах.
А затем цвета распространились и выше бровей:
Несмотря на то, что места на лице у Ленни оставалось всё меньше, она самоотверженно выполняла челлендж.
В конце концов блогерше удалось осуществить задуманное, и, кажется, выйти из дома и не получить статус «городской сумасшедшей» ей будет затруднительно.
По-моему, получилось слишком авангардно. Я не знала, что я делаю, но вроде бы справилась неплохо, — вынесла вердикт Ленни.
Подписчики Ленни были к ней весьма лояльны, но их удивил даже не результат, а то, что помогло девушке осуществить задуманное.
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Начинающая девушка-блогер решила поставить эксперимент и посмотреть, что случится, если нанести на лицо все тени, которые есть у нее в распоряжении
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