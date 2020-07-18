В Борисове открылась «Арена безопасности»

В детском развлекательном центре «Борисов-Арены» начала работать «Арена безопасности»,
Это совместный проект местного горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и арены, и рассчитан он на детей 6-10 лет и их родителей.
Главной героиней центра стала кошечка Даша из книжки «Приключения Даши в стране опасностей». На стенах и на игровом комплексе появились полезные картинки и текстовая информация о том, как вести себя в экстренных ситуациях.
На игровом комплексе расположены квадратные полотна с возможными опасными ситуациями. Здесь же находятся игрушки, настольные игры и литература по тематике МЧС. В этом же стиле оформлена и детская мебель.
Изюминкой объекта стала игра-бродилка, которая из настольной превратилась в «напольную». Здесь нет фишек, участники сами становятся на точку «Старт» и, бросая кубик, передвигаются на выпавшее количество клеток. Играть в неё можно вместе с родителями.
Спасатели надеются, что благодаря появлению такого объекта жизнь маленьких борисовчан станет более безопасной и радостной.
Фото: областное МЧС.