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Станиславово — молочная столица Дубровенщины

18.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Станиславово — молочная столица Дубровенщины

 

Если ваша жизнь не бьет ключом пока,
Значит просто мало, мало молока!

Не первый год словами этой песни начинается один из любимых праздников в агрогородке Станиславово — праздник молока. Когда только появилась идея его создания, многие высказывали опасения, приживется ли. Однако многочисленные зрители и участники самодеятельности доказывают, что брендовое мероприятие «Праздник молока — праздник для всех» останется с нами на долгие годы!


Станиславово — молочная столица Дубровенщины

Театрализованное представление, викторина, выставка декоративно-прикладного творчества «Детские руки творят чудеса» и фотографий «Расцветай мое село», а также беспроигрышная лотерея и фотозона — вот далеко не полная программа прошедшего праздника.


Станиславово — молочная столица Дубровенщины

Для детей была подготовлена игровая зона, работники Станиславовского СДК радовали зрителей музыкальными номерами. Не забыли организаторы и об истоках мероприятия. Изначально оно задумывалось как смотр-конкурс для людей, содержащих частное подворье и реализующих молоко самостоятельно или государственным предприятиям. Поддерживая эту традицию, назвали лучшего молокосдатчика агрогородка — Аллу Козлову. В числе прочего отмечались ее трудолюбие и качество поставляемого молока. Не зря сборщик, Вадим Дубровский, призывает брать с Аллы Тимофеевны пример.


Станиславово — молочная столица Дубровенщины

Другая хорошая традиция праздника — подведение итогов конкурса на лучшее благоустройство домов и придомовых территорий. Его призерами стали Николай и Надежда Беркозовы, а также Владимир и Людмила Червинские. Победила в этом году Елена Моисеенко. Станиславовцев поздравил председатель Малобаховского сельского Совета Виктор Кузьменков. Он также вручил им сувениры и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и, конечно, хорошего настроения.


Станиславово — молочная столица Дубровенщины

Не обошли вниманием и трудолюбивых животноводов. На сцену были приглашены передовики СХФ «Первомайское», животноводов, достигших значительных результатов в первом полугодии. Среди операторов машинного доения лучшими стали Светлана Михайлова (2574 литра на одну корову) и Светлана Осепцова (2475 литров). Высокую планку держат животноводы на доращивании молодняка: Сергей Гомелев и Лариса Татенкова добились среднесуточного привеса в 729 граммов, а Наталья Гузова — 663 грамма. За добросовестную работу и любовь к своей профессии им вручи памятные сувениры.


Станиславово — молочная столица Дубровенщины

Концертная программа продлилась больше часа, но после ее завершения праздник не окончился. Гости продолжали угощаться вкусной выпечкой, общаться и фотографироваться. Без перерыва звучала музыка. А значит «Праздник молока» достиг своей главной цели — подарил яркие воспоминания и хорошее настроение всем присутствующим.

Яна ГУРСКАЯ.

 
 
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  Если ваша жизнь не бьет ключом пока, Значит просто мало, мало молока! Не первый год словами этой песни начинается
 
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