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Профессионалы ОНТ жалуются - на них надавили белорусы. Да ладно!

18.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ отреагировал на обращения Тихановской, Колесниковой и Цепкало


Здание ОНТ / ont.by

Попыткой создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ назвали на телеканале обращения, которые стали поступать от граждан.

Как пишет Еврорадио, с обращениями на телеканал обратились кандидат в президенты Светлана Тихановская, Мария Колесникова (руководитель штаба Виктора Бабарико) и Вероника Цепкало (жена претендента на президентский пост). Также они предложили присоединиться к их акции неравнодушным гражданам. Они протестуют против того, что на телеканале выходят, по их словам, "ложные, сфабрикованные сюжеты", сделанные за деньги налогоплательщиков. Речь идёт прежде всего о телесюжетах по незавершенному "делу Белгазпромбанка", в котором фигурирует Виктор Бабарико. 

Эти заявления на ОНТ оценивают как "давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей".

При этом на телеканале обещают рассмотреть обращения в порядке, определённом Законом "Об обращениях граждан и юридических лиц".

"Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей. Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу", — с пафосом заявляет пресс-служба ОНТ.
 
 
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Телеканал ОНТ отреагировал на обращения Тихановской, Колесниковой и Цепкало
 
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