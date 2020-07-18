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Профессионалы ОНТ жалуются - на них надавили белорусы. Да ладно!
Источник материала: Партизан
Телеканал ОНТ отреагировал на обращения Тихановской, Колесниковой и Цепкало
Здание ОНТ / ont.by
Попыткой создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ назвали на телеканале обращения, которые стали поступать от граждан.
Как
Эти заявления на ОНТ оценивают как "давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей".
При этом на телеканале обещают рассмотреть обращения в порядке, определённом Законом "Об обращениях граждан и юридических лиц".
"Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей. Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу", — с пафосом заявляет пресс-служба ОНТ.
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Телеканал ОНТ отреагировал на обращения Тихановской, Колесниковой и Цепкало
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