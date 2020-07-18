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Как красиво получаться на фото? Фотограф делится секретами фотопозирования
Источник материала: Tut.by
Фотограф Бонни Родригес Крживицки доказывает людям, что фотогеничность — это не дар, который дается человеку в силу рождения от природы, а навыки и хороший контакт с собственным телом, который можно развивать.
Девушка делится в своем аккаунте в инстаграме, на который подписано почти 700 тысяч пользователей Сети, секретами, как выглядеть на фотографиях хорошо, а также рассказывает, как раскрепоститься перед объективом фотоаппарата.
Редакция LADY предлагает познакомиться с самыми интересными фотографиями.
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Уроки фотогеничности от фотографа Бонни Родригес Крживицки
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