Временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершает работу в Беларуси

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Дженнифер Мур получила из рук главы МИД Владимира Макея нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь «Партнёрства». Они обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, сообщает пресс-служба МИД.





прощальном ролике Мур сообщила, что новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук возьмет на себя роль временного поверенного до приезда посла, а она уезжает с чувством уважения к Беларуси и ее народу. В своемМур сообщила, что новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук возьмет на себя роль временного поверенного до приезда посла, а она уезжает с чувством уважения к Беларуси и ее народу.





Она сказала, что два года с удовольствием знакомилась со страной: «Мне нравилось наблюдать, как элегантные аисты прилетали весной и улетали осенью, смотреть на подсветку Национальной библиотеки и вечную красоту Коложской церкви в Гродно . Куда бы я не ехала, я была тронута вашей добротой и гостеприимством». Мур обещала помнить о Беларуси, куда бы не отправилась, и наблюдать за страной.





Мур проработала в Беларуси два года. Ранее она заявляла, что новый посол может прибыть в Беларусь до конца лета.









Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.





Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь. В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.





20 апреля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост посла в Беларуси зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.