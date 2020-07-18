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Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Глава государства подписал сегодня соответствующий указ №271, сообщили БЕЛТА в пресс-службебелорусского лидера.
В состав Совета безопасности включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович,
Исключены из состава Совета безопасности Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции - премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.
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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Глава государства подписал сегодня соответствующий указ №271, сообщили БЕЛТА в пресс-службебелорусского...
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