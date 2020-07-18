ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пинск с рабочей поездкой посетил министр транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко

18.07.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>
Пинск с рабочей поездкой посетил министр транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко

В Пинске обсудили, как будет развиваться водный транспорт страны.

В Пинске 16 июля состоялась рабочая встреча по актуальным вопросам работы водного транспорта страны. Совещание прошло с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, его заместителя Натальи Александрович и руководителей организаций отрасли.

На совещании обсудили новые векторы развития водного транспорта Беларуси. Так, министр подчеркнул, что целью встречи является выработка решений, реализация которых позволит вывести отрасль на новый виток. Существенно улучшить структуру управления должна недавно созданная организация – Государственная администрация водного транспорта.

Во время встречи разговор шел о необходимости увеличения доли внутреннего водного транспорта в совокупном грузообороте страны, наличии необходимого флота и в целом о развитии инфраструктуры водных путей, об эффективных способах решения вопросов в области ценообразования, а также необходимости подготовки специалистов для отрасли. Развернутую программу действий в своем докладе представил начальник управления морского и речного транспорта Минтранса Андрей Чернобылец.

Со своими предложениями в связи с грядущими изменениями структуры водного транспорта выступили руководители ряда организаций отрасли. В их числе были и пинчане – генеральный директор РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Николай Котецкий, антикризисный управляющий ОАО «Пинский судостроительно-судоремонтный завод» Василий Чекулаев, начальник речного порта «Пинск» Владимир Дьякончук. Были озвучены конкретные проблемные вопросы и поставлены задачи, над которыми предстоит работать в ближайшее время.

Подводя итоги состоявшегося диалога, Алексей Авраменко подчеркнул, что необходимо ускорить движение вперед в развитии водного транспорта. Только это даст возможность достичь успехов. Все озвученные на встрече в Пинске предложения будут отражены в решениях встречи, а промежуточное подведение итогов состоится через 3 месяца.

В завершение программы участники посетили ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод», а также гидроузлы «Переруб» и «Рагодощ» Днепро-Бугского канала.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Районный центр занятости окажет финансовую помощь безработным жителям Пинского района, желающим открыть свой бизнес
Аграрии Пинского района приступили к уборке озимого ячменя »
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Девочки, ну какие партнерские отношения могут быть у иждивенки со своим опекуном?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика