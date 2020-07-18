Пинск с рабочей поездкой посетил министр транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко

Источник материала: Полесская правда

В Пинске 16 июля состоялась рабочая встреча по актуальным вопросам работы водного транспорта страны. Совещание прошло с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, его заместителя Натальи Александрович и руководителей организаций отрасли.

На совещании обсудили новые векторы развития водного транспорта Беларуси. Так, министр подчеркнул, что целью встречи является выработка решений, реализация которых позволит вывести отрасль на новый виток. Существенно улучшить структуру управления должна недавно созданная организация – Государственная администрация водного транспорта.

Во время встречи разговор шел о необходимости увеличения доли внутреннего водного транспорта в совокупном грузообороте страны, наличии необходимого флота и в целом о развитии инфраструктуры водных путей, об эффективных способах решения вопросов в области ценообразования, а также необходимости подготовки специалистов для отрасли. Развернутую программу действий в своем докладе представил начальник управления морского и речного транспорта Минтранса Андрей Чернобылец.

Со своими предложениями в связи с грядущими изменениями структуры водного транспорта выступили руководители ряда организаций отрасли. В их числе были и пинчане – генеральный директор РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Николай Котецкий, антикризисный управляющий ОАО «Пинский судостроительно-судоремонтный завод» Василий Чекулаев, начальник речного порта «Пинск» Владимир Дьякончук. Были озвучены конкретные проблемные вопросы и поставлены задачи, над которыми предстоит работать в ближайшее время.

Подводя итоги состоявшегося диалога, Алексей Авраменко подчеркнул, что необходимо ускорить движение вперед в развитии водного транспорта. Только это даст возможность достичь успехов. Все озвученные на встрече в Пинске предложения будут отражены в решениях встречи, а промежуточное подведение итогов состоится через 3 месяца.

В завершение программы участники посетили ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод», а также гидроузлы «Переруб» и «Рагодощ» Днепро-Бугского канала.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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