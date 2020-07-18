Лукашенко – Губерниеву: «Ну что же ты, ё-моё?»





Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press





– Вы каждый год ведете «Славянский базар» от России, и в прошлом году со сцены назвали Александра Лукашенко Батькой. Хоть и в позитивном ключе, но я, честно говоря, не слышал, чтобы ему в глаза вот так… Это была ваша инициатива?





– Это было в сценарии. Принимающая сторона попросила, чтобы именно я прочитал эту подводку. Мы с Лукашенко давно знакомы, он смотрит мои репортажи, неоднократно встречались. После победы в биатлоне белорусской четверки я был занят и выключил звук в телефоне, а он мне два раза звонил. Я не слышал. Потом дозвонился и сказал: «Ну что же ты, ё-моё?»









– Сейчас его критикуют не только за мягкий карантин, но и за посадки оппонентов перед выборами…





– Я, конечно, слежу за ситуацией и надеюсь, что выборы будут демократичными и конкурентными. Рассуждать на тему, что там с Бабарико, я сейчас не готов, поскольку не сильно владею информацией.



