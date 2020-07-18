Мнение: «Девочки, ну какие партнерские отношения могут быть у иждивенки со своим опекуном?»

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Милана Егорова рассуждает о том, кто должен быть главой семьи, и рассказывает, когда патриархальная модель отношений действительно работает и почему белорусским мужчинам нужно отучить себя орать в доме раз и навсегда.

Кто может выжить с сильным мужчиной?

Каким видят свой идеал большинство белорусских женщин? Судя по тому, что творится на форумах и в комментариях (в том числе к моим колонкам), — опытного, сильного и решительного мужчину, который будет счастлив решить все женские проблемы. Чтобы быть с ним не рядом, а «за мужем». То есть хочет наша женщина не равного мужчину и, боже упаси, не слабее себя, а опекающего и доминантного.





Чего хотят мужчины? Красивых, сексуальных и заботливых партнерш. А еще — чтобы те не пилили и всегда были покорными, знали свое место и никогда даже мысли не допускали, что могут быть в чем-то главнее.

И знаете, что? Все эти модели семьи «папа умный, а мама красивая» вполне жизнеспособны в реальной жизни. Но есть нюанс…

Я лично знаю семьи, где мужчина является добытчиком и главой семьи, а жена либо сидит дома с детьми, либо работает в свое удовольствие. Оба супруга при этом счастливы, а их общение строится на любви и уважении. Этим союзам уже много лет, и люди даже не думают разводиться. Хотя, честно скажу, на жен в таких семьях эмансипированные подруги смотрят с плохо скрываемым сочувствием и часто советуют «бросить тирана», когда с женских посиделок женщина несется домой, чтобы успеть приготовить ужин. Или когда она куда-то не идет, потому что муж против.

Что думают в таких случаях подруги? Что женщине промыли мозг, она живет в неволе и кладет жизнь на то, чтобы быть обслугой. Или — что ее запугали и удерживают в браке силой (или угрозой лишить довольствия). И жалеют несчастную, жалеют, жалеют… А сами меняют мужей и мечтают найти сильное плечо, на которое, наконец, можно будет опереться.





Здесь мы приходим к логическому парадоксу: опекающего мужа хотим, а подчиняться ему — нет. Хотя вложения и власть две взаимосвязанные вещи: тот, кто вкладывается больше (материальными вещами и объективной помощью, а не «поддержкой» или своей бессмертной душой) имеет право диктовать принимающей стороне свои условия. И чем больше вложений, тем больше рамки допустимых требований.

Непонимание этого механизма сделало несчастными многих женщин, которым повезло побывать замужем за состоятельными мужчинами. Вытягивая подарки, деньги и опеку, пользуясь социальным лифтом, который обеспечивал такой брак, жены пытались параллельно «отстаивать свои права» и «строить партнерские отношения». Но, девочки, какие партнерские отношения могут быть у иждивенки со своим опекуном? Никаких.

Сильный, если любит, может долго прощать слабому закидоны и капризы, но рано или поздно терпение заканчивается, и мужчина разочаровывается, видя, что женщина старается не отблагодарить за помощь, а нагнуть. Только в кино доминантные мужчины приносят тапочки в зубах. Не надо верить всему, что придумывают сценаристы.

Мечтая о сильном «настоящем» мужчине, очень важно понимать все минусы и плюсы таких отношений — тогда вы не разочаруетесь в мужчине и не заставите его пожалеть о связи с вами. Патриархальная модель может быть успешной, и можно жить в таком формате, любя и заботясь друг о друге.

Но суть этой концепции заключается в строгом соблюдении иерархии: когда есть главный (принимающий на себя ответственность и риски) и ведомый, мнение которого либо ограничивается сферами его компетенций, либо носит рекомендательный, а не обязательный к рассмотрению характер. Тогда будет баланс. В противном случае сильный, не измученный неврозом мужчина просто покажет вам на дверь.

Страх стать подкаблучником

Если недальновидные женщины, сидя на шее мужа или сильно, хоть и не полностью завися от него, рубят сук, пытаясь строить равные отношения, то мужчины в теме баланса сил чудят иначе. Поверьте, развалившихся браков по вине мужчин ничуть не меньше. Причин много, но сегодня хочется вспомнить о серьезном мужском страхе показаться подкаблучником. В мужской среде это одна из самых обидных дразнилок, превзойти которую могут, пожалуй, лишь обвинения в гомосексуальности.

В связи с этим не могу не вспомнить недавнюю поездку в такси, когда водитель поделился чудной мыслью: «Мужик, если он не совсем каблук, должен уметь так стукнуть кулаком по столу, чтобы женщина обомлела и послушалась. Например, раз я сказал, что чашка синяя, значит, она синяя. И жена должна это признать, даже, если на самом деле чашка белая». Такое видение авторитета в семье живет в головах тысяч белорусских мужчин…





В нашем обществе дурные манеры и самодурство до сих пор многим видятся как признаки особого влияния. Вероятно, логика такова: «Ору и не получаю за это в морду — значит, меня уважают». На самом деле нет — просто на спор с вами не хотят тратить энергию. Или боятся санкций. Или, что чаще всего, знают, что, когда мужик проорется, а жена порыдает, крикун кинется всеми силами заглаживать вину. То есть за краткий дискомфорт вас, дорогие мужчины, берут в оборот и разводят на деньги, подарки или хотя бы вымытую посуду или поездку к маме. Женщина в этом случае побеждает: ведь сверху не тот, у кого голос громче, а тот, кто обернул конфликт в свою пользу.

Неприятная правда такова, что если человека уважают и его мнением дорожат, орать ему не приходится. Это касается любых сфер общения, не только семьи. Те, кто обладает реальной властью, не тратит энергию на истерики: им достаточно один раз и очень негромко сказать. И к этим словам окружающие прислушаются очень внимательно. Вспоминайте это, когда решите по привычке повысить голос на домашних.

Однако не только ор и кулачные бои со столом маркеры самцовости для наших мужчин. Есть еще позиция «самец всегда прав». Имеет она право на жизнь только в одном случае: если жена на 200% зависит от вас материально и морально, а также согласна на роль ведомой ученицы.





Обратите внимание: такое прощается не просто в традиционных патриархальных отношениях, а в семье, где мужчина обеспечивает такой уровень комфорта, безопасности и стабильности, что женщине становится просто бессмысленно конкурировать за лидерство и гораздо выгоднее добровольно отдать пальму первенства супругу. Потому что становится очевидно, что о себе и о детях она, даже приложив титанические усилия, позаботится гораздо хуже.

Много ли мы знаем таких семей? Нет.

Как правило, вечно правым «некаблуком» пытаются быть мужчины, в лучшем случае уныло разделяющие с женами все риски и тяготы совместной жизни. Зарплата и вложения жены для таких мужчин очень ценны: есть общая ипотека, которую одному не вытянуть, есть общие дети, с которыми из-за развода могут запретить общаться, есть дача, которая досталась от ее родителей, есть, в конце концов, борщ и регулярный секс.

Обычно мы наблюдаем сразу совокупность условий, но мужья предпочитают это игнорировать, веря, что мужики нынче дефицит и «никуда она с детьми не денется». Денется, еще как. В любом возрасте, и с детьми, и без. А вы будете локти кусать и обижаться на женщин, которые «потеряли страх и забыли свое место».

Делает ли зависимость от жены мужчину «каблуком»? Полагаю, что нет: близкие люди зависят друг от друга, особенно если есть дети и общие цели. Любимый человек с годами становится родным, буквально превращается в часть нас самих.





И если вы пользуетесь женскими ресурсами, вполне логично строить партнерские отношения. В этом случае никто не будет разочарован: она не станет ждать от вас полной опеки и выносить мозг отсутствием отеческого отношения, вы перестанете рвать глотку и нервы в борьбе за авторитет.

Вы будете несчастливы в равных отношениях или мужики на работе задразнят? Тогда растите, увеличивайте количество своей опеки и ответственности, принимайте на себя больше рисков и снимайте тревогу с жен. Пусть она будет замужем за альфачом, а не крикуном, главное достоинство которого луженая глотка.

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