«А это точно для людей?» Дорожки, лестницы и капремонты, которые не нравятся на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Очередная порция критики читателей в рубрике « Доска позора ». В этот раз было очень много фото очень плохого благоустройства: колодцы без люков, ямы-ловушки, безымянные «озера» на улицах и некачественный ремонт.

Напротив детского сада по улице Райниса люди обнаружили открытый люк («Доска позора» от 30.05.2020). «Теперь вот как круто сделали, даже травка успела красиво вырасти», — сообщает читатель.







Любань, улица Советская, 22. Здесь заметили вот такой пешеходный переход с препятствиями.



Фото предоставлено читателем

Речица. Озеро на улице Хлусса существует уже лет 7, но карте оно не обозначено.



Фото предоставлено читателем

Витебск. Двор на улице Чапаева, 5, закатали в асфальт, но вот с «впуклым» люком ничего не придумали. А тем временем в этом месте можно и ногу сломать, и машину разбить. А может, цветочки посадить?



Фото предоставлено читателем

Свислочь. Люди жалуются на открытые колодцы глубиной в 3 метра на проезжей части новых улиц. Более того, они даже не обозначены как следует, а это небезопасно.



Фото предоставлено читателем





Гродно, улица Лиможа, возле магазина «Белмаркет» решили облагородить территорию. Дело хорошее: починили аварийные ступеньки возле входа, обновили плитку. А еще положили плитку на близлежащей парковке. Не обошлось без пары ложек дегтя в этой бочке меда: на парковке появилось «отличное» место для разбитых масляных поддонов в автомобилях.



Фото предоставлено читателем

Вот такое «обнадеживающее» решение проблемы в Столбцах на улице Мира рядом с магазином.



Фото предоставлено читателем

На велодорожке в направлении Минского моря велосипедисты обнаружили открытый колодец. Люди пишут, что его легко не заметить на скорости, и это может очень плохо закончиться. Говорят, что раньше на этом месте была яма с перекошенной крышкой колодца. А вот и координаты этого места: https://maps.app.goo.gl/x8oXQ43qdwnaQ97G8 .



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Волгоградская, 1, к. 4. Нам прислали фото со второго под ъезд а — так он выглядит после недавнего капитального ремонта дома.









Минск. Ремонт тротуара на пересечении улиц Жуковского и Могилевской. Автор фото спрашивает: «Скажите, это они спецом так делают или у них указ делать для уток, а не для людей?».



Фото предоставлено читателем

Минск. Ремонт цементным раствором тротуара на Дружной.



Фото предоставлено читателем

Орша, улица Флерова, 8а. Недавно здесь сделали дорожку и лестницу. Но что примечательно — ступеньки ведут в лужу. А лужа здесь всегда, даже после небольшого дождя.









А еще там доску для объявлений прибили к дереву.





Дзержинск, улица Янки Купалы. В таком состоянии находится дорога возле дома № 7. После проливных дождей здесь размывает не только «проезжую часть», но и колодцы. И будет размывать, пока не положат асфальт.



Фото предоставлено читателем

Орша, район Кирпичный — Андреевщина. Здесь построили социальный дом для медиков и начали строить другой. И сразу же разобрали дорожку, под провод канализации, плитка исчезла. Теперь там ходить невозможно. Вопрос читателя для «мозгового штурма» в горисполкоме: зачем делать дорожку, если ее потом через неделю разбирают и не восстанавливают?



Фото предоставлено читателем

Светлогорск. Вот такая ямина находится прямо посреди широкого тротуара в центре города около ТЦ «Березки» и клуба Moon, а именно напротив 43 дома Молодежного микрорайона.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, в 50 метрах от горисполкома. Прохожие заметили, что флаг на табличке возле адреса дома перевернут вверх ногами. Причем так она висит с 2006 года, когда в городе проводились «Дожинки».



Фото предоставлено читателем

Гродно, улица Девятовка, 6, 7. Таких «барьеров» в виде канавок для стока воды здесь сразу несколько. Похоже, про решетки сверху здесь забыли.



Фото предоставлено читателем

Барановичи, улица Комарова, 9. После ремонта третий подъезд регулярно заливает.



Фото предоставлено читателем

Сеница. Автор так комментирует свое фото: «Конечно, бывают люди свиньи, но коммунальных служб тут явно давно не было».



Фото предоставлено читателем

Впрочем, он еще не видел, во что превращается в выходные дни территория на Независимости, 117. Вот так там было днем в прошлое воскресенье.









Витебск. Дорога между домами по адресу: проспект Строителей, 18/4−18/2, и магазином «Веста». Через месяц по этим дорожкам люди будут пытаться пройти к школам на выборы.



Фото предоставлено читателем

Вот такой прекрасный спуск создан в городе Жлобине. Район гостиницы "Жемчужина" и лыжероллерной трассы.









Могилев. Так выглядит детская площадка по улице Крупской, 178. Похоже, ее давно не косили: трава вон как поднялась.



Фото предоставлено читателем

Смолевичи, улица Советская, 143. Здесь в прошлом году поставили новые лавочки. Но совсем скоро они начали разваливаться. И не по причине вандализма. Дело в материале скамеек: бруски из клееной древесины просто расклеиваются в местах склейки.







