|
«А это точно для людей?» Дорожки, лестницы и капремонты, которые не нравятся на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Очередная порция критики читателей в рубрике «
Напротив детского сада по улице Райниса люди обнаружили открытый люк («Доска позора» от 30.05.2020). «Теперь вот как круто сделали, даже травка успела красиво вырасти», — сообщает читатель.
Любань, улица Советская, 22. Здесь заметили вот такой пешеходный переход с препятствиями.
Речица. Озеро на улице Хлусса существует уже лет 7, но карте оно не обозначено.
Витебск. Двор на улице Чапаева, 5, закатали в асфальт, но вот с «впуклым» люком ничего не придумали. А тем временем в этом месте можно и ногу сломать, и машину разбить. А может, цветочки посадить?
Свислочь. Люди жалуются на открытые колодцы глубиной в 3 метра на проезжей части новых улиц. Более того, они даже не обозначены как следует, а это небезопасно.
Гродно, улица Лиможа, возле магазина «Белмаркет» решили облагородить территорию. Дело хорошее: починили аварийные ступеньки возле входа, обновили плитку. А еще положили плитку на близлежащей парковке. Не обошлось без пары ложек дегтя в этой бочке меда: на парковке появилось «отличное» место для разбитых масляных поддонов в автомобилях.
Вот такое «обнадеживающее» решение проблемы в Столбцах на улице Мира рядом с магазином.
На велодорожке в направлении Минского моря велосипедисты обнаружили открытый колодец. Люди пишут, что его легко не заметить на скорости, и это может очень плохо закончиться. Говорят, что раньше на этом месте была яма с перекошенной крышкой колодца. А вот и координаты этого места:
Минск, улица Волгоградская, 1, к. 4. Нам прислали фото со второго подъезда — так он выглядит после недавнего капитального ремонта дома.
Минск. Ремонт цементным раствором тротуара на Дружной.
Орша, улица Флерова, 8а. Недавно здесь сделали дорожку и лестницу. Но что примечательно — ступеньки ведут в лужу. А лужа здесь всегда, даже после небольшого дождя.
Дзержинск, улица Янки Купалы. В таком состоянии находится дорога возле дома № 7. После проливных дождей здесь размывает не только «проезжую часть», но и колодцы. И будет размывать, пока не положат асфальт.
Орша, район Кирпичный — Андреевщина. Здесь построили социальный дом для медиков и начали строить другой. И сразу же разобрали дорожку, под провод канализации, плитка исчезла. Теперь там ходить невозможно. Вопрос читателя для «мозгового штурма» в горисполкоме: зачем делать дорожку, если ее потом через неделю разбирают и не восстанавливают?
Светлогорск. Вот такая ямина находится прямо посреди широкого тротуара в центре города около ТЦ «Березки» и клуба Moon, а именно напротив 43 дома Молодежного микрорайона.
Бобруйск, в 50 метрах от горисполкома. Прохожие заметили, что флаг на табличке возле адреса дома перевернут вверх ногами. Причем так она висит с 2006 года, когда в городе проводились «Дожинки».
Гродно, улица Девятовка, 6, 7. Таких «барьеров» в виде канавок для стока воды здесь сразу несколько. Похоже, про решетки сверху здесь забыли.
Барановичи, улица Комарова, 9. После ремонта третий подъезд регулярно заливает.
Сеница. Автор так комментирует свое фото: «Конечно, бывают люди свиньи, но коммунальных служб тут явно давно не было».
Впрочем, он еще не видел, во что превращается в выходные дни территория на Независимости, 117. Вот так там было днем в прошлое воскресенье.
Витебск. Дорога между домами по адресу: проспект Строителей, 18/4−18/2, и магазином «Веста». Через месяц по этим дорожкам люди будут пытаться пройти к школам на выборы.
Вот такой прекрасный спуск создан в городе Жлобине. Район гостиницы "Жемчужина" и лыжероллерной трассы.
Смолевичи, улица Советская, 143. Здесь в прошлом году поставили новые лавочки. Но совсем скоро они начали разваливаться. И не по причине вандализма. Дело в материале скамеек: бруски из клееной древесины просто расклеиваются в местах склейки.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной выпуск «Доски позора».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)