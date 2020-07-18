В Пинском районе уделяется должное внимание наведению порядка на земле

Источник материала: Полесская правда





Несомненно, центральным событием двадцатой сессии районного Совета депутатов XXVIII созыва стал доклад «О проводимой работе заинтересованными службами исполнительных и распорядительных органов совместно с органами самоуправления по благоустройству населенных пунктов и объектов производственного и социально-культурного назначения, наведению порядка на земле, сносу ветхих и пустующих строений». С докладом выступила начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Светлана Александровна Ботвинко.

Забегая вперед, скажу, что доклад стал глубоким и разносторонним анализом той работы, которая проводится у нас в районе по выполнению мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в текущем году. Отмечено, что порядок наводится на землях общего пользования населенных пунктов, на полигонах твердых коммунальных отходов, территориях кладбищ, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, в зонах и местах отдыха у водоемов, в лесах, на строительных и сельскохозяйственных объектах, регулярно приводятся в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы и так далее.

В этой работе консультативную и практическую помощь оказывает райисполком, контрольно-надзорные мероприятия проводят горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и зональный центр гигиены и эпидемиологии. Как правило, в поле зрения контролеров попадают такие факты, как нарушение правил содержания территорий, замусоренность, содержание в ненадлежащем порядке территорий, прилегающих к усадебным жилым домам, – а это уже зона ответственности собственников домовладений.

Особая роль в поддержании порядка на территориях индивидуальных домовладений, многоквартирных жилых домов и населенных пунктов, кладбищ и прилегающих к ним территорий, а также мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, привлечении учащейся молодежи к выполнению работ по озеленению отводится сельисполкомам. Материалы о состоянии дел по благоустройству территорий сельсоветов постоянно рассматриваются на аппаратных совещаниях в райисполкоме.

Проблемой № 1 становится несанкционированное размещение отходов в населенных пунктах, лесопосадках, на пустырях, захламляются бытовыми отходами урны на автобусных остановках. Образуются целые свалки. Крупногабаритные отходы (строительные, обрезки зеленных насаждений, отходы сезонной санитарной уборки приусадебных участков) домовладельцы самостоятельно вывозят за пределы своих участков и зачастую в неустановленные места. В докладе было указано районному ЖКХ, председателям сельисполкомов на проведение систематической работы с населением с разъяснением о порядке обращения с образующимися коммунальными отходами, о наличии ближайших санкционированных мест размещения мусора.

Наведение порядка в излюбленных местах грибников и сборщиков ягод проводится силами Пинского, Телеханского и Столинского лесхозов. Это и уборка отходов в лесном фонде, и установка шлагбаумов и информационных аншлагов, и посадка леса. Но и здесь хватает нерешенных проблем (размещение коры и сучьев после неупорядоченного складирования и вывозки заготовленной древесины, а также различных отходов и мусора на территории лесного фонда).

Разумеется, хватает хлопот и дорожникам. Дорожные службы готовят автомобильные дороги к эксплуатации в летнее время, а это окраска барьерного и перильного ограждения, автобусных остановок, беседок, площадок отдыха и малых архитектурных форм, ремонт и окраска скамеек, обновление дорожной разметки. И здесь – все те же отходы и мусор в полосах отвода, вокруг автобусных остановок – дело рук нас с вами – жителей и гостей Пинщины. Кое-где можно встретить опасные, ветровальные деревья в полосах отвода автомобильных дорог. И это уже точно никуда не годится.

Нет претензий к сельским РЭС: энергетиками проводятся мероприятия по уходу за охранными зонами ЛЭП. Вырубается древесно-кустарниковая растительность, ликвидируются несанкционированно размещенные отходы, скашивается сорная растительность.

Отдельный раздел доклада посвящен такому важному вопросу, как работа с отходами.

На балансе ЖКХ имеется полигон ТКО в Логишине и 20 мини-полигонов. Эксплуатация объектов захоронения контролируется. Проблемными остаются такие факты, как наличие отходов на прилегающих к полигонам территориях, размещение там вторичных материальных ресурсов, захоронение отходов производства. Коммунальники отвечают за наведение порядка во дворах жилого фонда, в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах, регулярно вывозя оттуда мусор. Другой вопрос, что не все постоянные жители населенных пунктов и дачники спешат заключать договора на вывоз отходов.

На территории района расположено 178 кладбищ. 77 передано на баланс ЖКХ. Здесь также проводится еженедельная санитарная очистка, а где необходимо – отходы вывозятся при наличии заявки от сельисполкомов. Проводится определенная работа по поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

Теперь о том, что касается производственной сферы. На территории района расположено 19 сельскохозяйственных организаций, в которых имеется 107 животноводческих ферм, в том числе 57 молочно-товарных ферм, 24 мехдвора. На сельскохозяйственных объектах наиболее характерными нарушениями являются несанкционированное размещение отходов производства, несвоевременный вывоз навоза, неудовлетворительное состояние элементов ограждения, несвоевременное окашивание территорий.

И, наконец, тема сугубо летняя. На водных объектах района, согласно решению райисполкома, оборудовано 13 зон отдыха. В ходе проведенного в мае текущего года мониторинга территорий зон отдыха открытых водоемов района специалистами зонального ЦГиЭ был установлен ряд недостатков в подготовке пляжей. Однако к началу купального сезона, а в этом году он припоздал из-за прохладной погоды, недочеты были устранены, о чем и был проинформирован райисполком и контролирующие органы.

В принятом сессией решении районный Совет депутатов отметил, что органами управления и самоуправления совместно с заинтересованными службами исполнительных и распорядительных органов района проводится целенаправленная и системная работа по благоустройству населенных пунктов, наведению и поддержанию должного санитарного порядка в местах проживания, дворовых территориях. Вместе с тем, отмечена недостаточная работа председателей сельсоветов по реализации предоставленных законодательством прав административного воздействия на граждан, допускающих ненадлежащее санитарное состояние территорий индивидуальных подворий.

Подготовил Юрий СКОРОХОД