В США к уличному пианино подошел прохожий и начал играть так, что все замерли (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США) к стоящему на улице пианино подошел случайный прохожий. Мужчина сыграл так, что все замерли и начали снимать происходящее на видео. Об этом пишет NY Post.

На неизвестном виртуозе были шлем и большие очки, поэтому люди не сразу узнали, кто это. Позже выяснилось, что на уличном пианино сыграл многократный обладатель «Грэмми» Билли Джоэл.



Джоэл немного поиграл, а после похвалил инструмент. Музыкант подчеркнул, что «такое хорошее пианино не должно стоять на улице». Композитор посоветовал передать инструмент Обществу святого Викентия де Поля.

В Сети это уличное выступление Билли Джоэла назвали его первым живым концертом после карантина.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram