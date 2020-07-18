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В США к уличному пианино подошел прохожий и начал играть так, что все замерли (ВИДЕО)

18.07.2020 08:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США к уличному пианино подошел прохожий и начал играть так, что все замерли (ВИДЕО)

В Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США) к стоящему на улице пианино подошел случайный прохожий. Мужчина сыграл так, что все замерли и начали снимать происходящее на видео. Об этом пишет NY Post.

На неизвестном виртуозе были шлем и большие очки, поэтому люди не сразу узнали, кто это. Позже выяснилось, что на уличном пианино сыграл многократный обладатель «Грэмми» Билли Джоэл.


Джоэл немного поиграл, а после похвалил инструмент. Музыкант подчеркнул, что «такое хорошее пианино не должно стоять на улице». Композитор посоветовал передать инструмент Обществу святого Викентия де Поля.

В Сети это уличное выступление Билли Джоэла назвали его первым живым концертом после карантина.

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В Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США) к стоящему на улице пианино подошел случайный прохожий. Мужчина сыграл так, что все замерли и начали снимать происходящее на видео. Об...
 
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