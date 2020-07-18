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В США к уличному пианино подошел прохожий и начал играть так, что все замерли (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США) к стоящему на улице пианино подошел случайный прохожий. Мужчина сыграл так, что все замерли и начали снимать происходящее на видео. Об этом
На неизвестном виртуозе были шлем и большие очки, поэтому люди не сразу узнали, кто это. Позже выяснилось, что на уличном пианино сыграл многократный обладатель «Грэмми» Билли Джоэл.
В Сети это уличное выступление Билли Джоэла назвали его первым живым концертом после карантина.
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В Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США) к стоящему на улице пианино подошел случайный прохожий. Мужчина сыграл так, что все замерли и начали снимать происходящее на видео. Об...
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