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Альфа-Банк предложил кредитные каникулы, Дабрабыт - рассрочку в «ЛОДЭ». Топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Еще один банк предложил кредитные каникулы для тех, у кого упала зарплата, а некоторые услуги в медцентре «Лодэ» теперь можно оплатить в рассрочку. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости от банков за последние две недели.
Если потеряли работу, два месяца сможете не платить по кредиту
Конечно, только если разрешит банк. В
Банк подробно описал, кто может рассчитывать на каникулы по кредиту: например, кредит должен быть оформлен не позже 30 марта этого года, а по кредиту не должно быть просроченной задолженности. Кредитные каникулы не распространяются на такие продукты банка, как «Красная карта», «Покупка частями» и «Овердрафтный кредит к текущему счету».
А вот
Купить валюту по своему курсу
Такую возможность теперь
Работает система просто: вносите заявку, дожидаетесь решения дилера и следуете его инструкциям.
Новые возможности для покупок в рассрочку
Без справки о доходах можно будет воспользоваться услугами на сумму до 10 тысяч рублей. Посещать банк для оформления рассрочки не требуется, все необходимые документы можно оформить непосредственно в медицинском центре «ЛОДЭ» после консультации врача. При себе необходимо иметь только паспорт.
А «Карта покупок»
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости от банков за последние две недели.
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