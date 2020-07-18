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Альфа-Банк предложил кредитные каникулы, Дабрабыт - рассрочку в «ЛОДЭ». Топ-новости банков

18.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще один банк предложил кредитные каникулы для тех, у кого упала зарплата, а некоторые услуги в медцентре «Лодэ» теперь можно оплатить в рассрочку. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости от банков за последние две недели.

Если потеряли работу, два месяца сможете не платить по кредиту


Конечно, только если разрешит банк. В Альфа-Банке запустили программу «Кредитные каникулы». Если в жизни кредитополучателя возникли трудности (остался без работы или доход уменьшился больше чем наполовину), можно в течение 2 месяцев не вносить платежи по основному долгу, а проценты банк возьмет по минимальной ставке — 0,1% годовых.

Банк подробно описал, кто может рассчитывать на каникулы по кредиту: например, кредит должен быть оформлен не позже 30 марта этого года, а по кредиту не должно быть просроченной задолженности. Кредитные каникулы не распространяются на такие продукты банка, как «Красная карта», «Покупка частями» и «Овердрафтный кредит к текущему счету».

А вот Белинвестбанк отменил плату за рассмотрение заявки о предоставлении отсрочки и рассрочки погашения платежей по основному долгу и по процентам по кредитам по инициативе клиента. Напомним, раньше она была 45 рублей.

Купить валюту по своему курсу


Фото с сайта Идея Банка

Такую возможность теперь дает онлайн-обменник NEMBO Идея Банка. Возможность отправить заявку появится, если сумма операции превышает сумму с установленным улучшенным курсом.

Работает система просто: вносите заявку, дожидаетесь решения дилера и следуете его инструкциям.
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Новые возможности для покупок в рассрочку


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банк Дабрабыт поможет оплатить медицинские услуги в центре «ЛОДЭ» частями. Срок рассрочки — 6 месяцев, воспользоваться ею можно для оплаты программ по ведению беременности, ЭКО, а также комплексного лечения в стоматологии.

Без справки о доходах можно будет воспользоваться услугами на сумму до 10 тысяч рублей. Посещать банк для оформления рассрочки не требуется, все необходимые документы можно оформить непосредственно в медицинском центре «ЛОДЭ» после консультации врача. При себе необходимо иметь только паспорт.

А «Карта покупок» Белгазпромбанка теперь может быть использована для покупок бэушных вещей на сайте бесплатных объявлений «Куфар». Здесь срок рассрочки составит 2 месяца.

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FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости от банков за последние две недели.
 
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