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Ермошина: 9 августа фото бюллетеней нельзя публиковать до 20.00

18.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иначе ЦИК это расценит как агитацию, которая в день выборов запрещена

Руководитель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила 17 июля, что избиратели вправе делать селфи на избирательных участках в день выборов президента и фотографировать свои заполненные бюллетени, пишет euroradio.fm

Вместе с тем она предупредила, что выкладывать фото бюллетеней в социальные сети нельзя до 20:00 9 августа, поскольку это будет расцениваться ЦИК как предвыборная агитация, которая в день выборов запрещена законом.


Фотографировать заполненные бюллетени в день выборов своих сторонников призывают штабы некоторых альтернативных Александру Лукашенко зарегистрированных и не зарегистрированных кандидатов в президенты. По их мнению, выкладывание фото бюллетеней в социальные сети поможет в борьбе с возможной фальсификацией итогов голосования.
 
 
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Иначе ЦИК это расценит как агитацию, которая в день выборов запрещена
 
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