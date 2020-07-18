13 мирных жителей убиты в ДР Конго

Источник материала: ОНТ

На востоке Демократической Республики Конго были убиты как минимум 13 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую новостную службу 7sur7.

Две деревни провинции Итури атаковали боевики террористической группировки «Альянс демократических сил». В одном населенном пункте были убиты не менее 11 человек, в другом – двое.

Источник уточняет, что правительственные войска Демократической Республики Конго сталкиваются с серьезным противодействием бандитских и террористических группировок.

Фото: Global Look Press

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