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13 мирных жителей убиты в ДР Конго

18.07.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13 мирных жителей убиты в ДР Конго

На востоке Демократической Республики Конго были убиты как минимум 13 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую новостную службу 7sur7.

Две деревни провинции Итури атаковали боевики террористической группировки «Альянс демократических сил». В одном населенном пункте были убиты не менее 11 человек, в другом – двое.

Источник уточняет, что правительственные войска Демократической Республики Конго сталкиваются с серьезным противодействием бандитских и террористических группировок.

Фото: Global Look Press

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На востоке Демократической Республики Конго были убиты как минимум 13 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую новостную службу 7sur7. Две деревни...
 
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