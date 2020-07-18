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13 мирных жителей убиты в ДР Конго
Источник материала: ОНТ
На востоке Демократической Республики Конго были убиты как минимум 13 человек. Об этом
Две деревни провинции Итури атаковали боевики террористической группировки «Альянс демократических сил». В одном населенном пункте были убиты не менее 11 человек, в другом – двое.
Источник уточняет, что правительственные войска Демократической Республики Конго сталкиваются с серьезным противодействием бандитских и террористических группировок.
Фото: Global Look Press
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На востоке Демократической Республики Конго были убиты как минимум 13 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую новостную службу 7sur7. Две деревни...
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