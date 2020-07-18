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Кто оскорблял активистов БРСМ в сети? Двое оштрафованы, шестеро, возможно, получат уголовное дело

18.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По заявлению милицией проведена проверка и установлены личности некоторых оскорбителей.

 Двое из них – 30-летний уроженец Грузии и 23-летний минчанин уже привлечены к административной ответственности за оскорбление. Они назвали одну из заявительниц девушкой легкого поведения. Каждому из них суд назначил штраф в размере 20 базовых величин.



20-летней минчанкой был сделан скриншот аккаунта одной из участниц пикета. Та разместила его на своей странице социальной сети и подписала оскорбительными словами. Информация стала публичной. На девушку подали в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Подобные заявления рассмотрятся еще на пятерых пользователей, которые оставили оскорбительные отклики под публикацией.

Милицией продолжается работа по установлению личностей остальных людей, которые оскорбляли в сети заявительницу. Таких насчитывается около 50 человек.

В МВД сообщили, что каждый «диванный тролль» или «виртуальный боец» должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария, письма, содержащих угрозы, оскорбления или клевету в любой форме, его найдут и привлекут к установленной законом ответственности.
 
 
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По заявлению милицией проведена проверка и установлены личности некоторых оскорбителей.
 
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