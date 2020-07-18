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На родине космонавта Петра Климука и банкира Петра Прокоповича ищут инвестора

18.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такая информация размещена на сайте облисполкома в разделе «Брестоблимущество».

 «Комаровка» испытывает финансовые трудности


Фото Андрея Хандогина

Такая информация размещена на сайте облисполкома в разделе «Брестоблимущество», пишет vb.by «В настоящее время ОАО «Комаровка» испытывает значительный дефицит финансовых средств, в связи с чем рассматриваются различные варианты привлечения инвестора: возможна как продажа акций предприятия, так и выделение птицеводческого направления в имущественный комплекс и его дальнейшая продажа», - говорится в предложении инвесторам.

Ныне ОАО «Комаровка» входит в состав ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром». Центр хозяйства - агрогородок Томашовка, который находится в 60 километрах от Бреста. Комаровка хорошо известна как родина первого космонавта Беларуси Петра Климука, дважды Героя Советского Союза. Томашовскую СШ в 1959 году окончил и Герой Беларуси, бывший первый заместитель премьер-министра, председатель правления Нацбанка РБ Петр Прокопович. Они сидели за одной партой.


Еще десяток лет назад Томашовка гремела своей развитой инфраструктурой, шикарным оздоровительным центром с бассейном, гостиницей и рестораном. В д. Богданы построили мощную птицефабрику «Дубровский бройлер», 33 птичника по откорму цыплят-бройлеров (к сожалению, в последнее время оттуда поступали жалобы работников). Чтобы быть с кормами, возвели внушительный комбикормовый завод.

В целом ОАО «Комаровка» специализируется на производстве и переработке мяса птицы, молока, выращивании зерна, кукурузы, рапса и других кормов. В свое время в центре агрогородка воздвигли комфортные коттеджи для специалистов и работников. Ныне в коллективе хозяйства трудятся почти 1 200 человек.
 
Теги: Брест
 
 
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Такая информация размещена на сайте облисполкома в разделе «Брестоблимущество».
 
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