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В Минске на кольце площади Богушевича погиб мотоциклист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 18 июля примерно в 3:40 в результате ДТП погиб мотоциклист.
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Прибывшие медики провели реанимационные действия, однако спасти мотоциклиста не удалось. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются детали случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске 18 июля примерно в 3:40 в результате ДТП погиб мотоциклист. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний водитель мотоцикла Honda...
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