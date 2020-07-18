«Прямые контакты с людьми помогают решать проблемы». Субботнюю прямую линию с жителями области провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

Источник материала: Вороновская газета





На прямую телефонную линию поступило более 20 звонков.

В основном людей интересовали вопросы благоустройства и ЖКХ.

Как отметил Игорь Жук, тенденция уменьшения количества звонков сохраняется. В первую очередь это связано с оперативным реагированием на обращения граждан. Кроме этого, идет работа на опережение: власти стараются предвидеть проблемы, которые могут возникнуть, и устраняют их. Также значительно повысился уровень информированности населения. Жители области осведомлены о том, какая работа проводится и на какой стадии находится решение той или иной проблемы.

– Уровень доступности органов власти в области действительной высокий. Любой человек может обратиться со своей проблемой и не только во время телефонных линий. Прямые контакты с людьми помогают решать проблемы. Все обращения анализируются. Это позволяет принимать правильные решения, оптимизировать и совершенствовать разрешение вопросов жизнеобеспечения населения. Кроме этого, прямые линии – это показатель доверия граждан к власти, люди знают, что им помогут. Есть вопросы и проблемы, которые мы должны и можем решать крайне оперативно. Они не требуют серьезных финансовых и ресурсных затрат. Более сложные и комплексные анализируются и включаются в региональные планы мероприятий, областную инвестиционную программу, – отметил Игорь Жук.

Звонки на прямую линию поступали как от жителей Гродно, так и районных центров. Одна из жительниц Щучина сообщила о том, что вблизи дома на улице Зеленая перерыта дорога , и ее долгое время не приводят в порядок. Обращались граждане и с другими вопросами благоустройства, например, установки скамеек и наведения порядка.

Были звонки и касающиеся состояния остановочных пунктов. Граждане сообщали о беспорядке и об их ненадлежащем виде. Все названные пункты будут осмотрены. Поступило обращение из деревни Сухая долина Гродненского района по поводу продления автобусного маршрута. Женщина сообщила о том, что от остановочного пункта до ее дома нужно идти около двух километров, а это неудобно.

У жителей областного центра были вопросы к работе общественных заведений. Гродненцы, живущие вблизи кафе и баров жаловались на шум, который может не прекращаться до самого утра. К одному из заведений были вопросы по поводу порядка на его территории. Мужчина обратил внимание на то, что люди не выкидывают мусор в урны, и его разносят птицы. Как ему пояснили, территория рядом с кафе, ресторанами и другими точками общественного питания должна содержаться в порядке самими заведениями.

Ни один звонок не остался без внимания. По части вопросов разъяснения были даны во время телефонного разговора. Обращения, требующие детального изучения, взяты на контроль, позже заявители получат письменные ответы.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП»

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