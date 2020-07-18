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День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля на «Славянском базаре» – чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. Все это в рамках Дня молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фэст проходит под хэштегом «твои дни» – это десятки интерактивных площадок, которые объединят самую творческую и спортивную молодежь страны!
На протяжении дня новое поколение белорусов будет раскрывать свои таланты, демонстрировать возможности и делиться с прохожими лайфхаками и хорошим настроением.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
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Уже состоялось официальное открытие форума. На самой большой площади Европы – площади Победы – презентовали и уникальный национальный проект «Паштоўка.БЕЛ».
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:
Работать интерактивные и спортивные площадки будут до поздней ночи. А завершится этот насыщенный день отправкой с Витебского железнодорожного вокзала участников молодежного поезда. За 7 дней лучшие представители нового поколения страны проедут по всей Беларуси. Что касается вечерней концертной программы, то на главной сцене будут выступать артисты из Украины.
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Новости Беларуси. 18 июля на «Славянском базаре» – чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. Все это в рамках Дня молодежи, сообщили в...
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