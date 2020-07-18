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День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

18.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 июля на «Славянском базаре»  чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. Все это в рамках Дня молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Фэст проходит под хэштегом «твои дни» это десятки интерактивных площадок, которые объединят самую творческую и спортивную молодежь страны!

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

На протяжении дня новое поколение белорусов будет раскрывать свои таланты, демонстрировать возможности и делиться с прохожими лайфхаками и хорошим настроением. 

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы сегодня видим, насколько они креативные, творческие, т.е. они занимаются и танцами, и музыкой, живописью. Мы видим различные выставки, оупен-эйры, различные мероприятия, фестивали, творчество. И мне кажется, что тот, кто сегодня стремится быть лучше, жить лучше, он пытается приложить усилия к тому, чтобы своим личным примером, своим трудом делать нашу страну краше и двигать ее вперед. Я думаю, у молодежи все получится, за ней будущее.

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

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День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Уже состоялось официальное открытие форума. На самой большой площади Европы – площади Победы – презентовали и уникальный национальный проект «Паштоўка.БЕЛ».

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:
Наш проект «Паштоўка.БЕЛ» представляет собой набор из 26 уникальных открыток, аналогов которым нет. Мы использовали наши проекты «Сэлфі і фото з вышаванкай», «Пабудавана студатрадамі» ну и, конечно, «Беларусь – бренд молодых». Во всех городах и регионах нашей родины есть уникальная возможность подписать эти открытки, отправить своим близким, знакомым, друзьям с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Работать интерактивные и спортивные площадки будут до поздней ночи. А завершится этот насыщенный день отправкой с Витебского железнодорожного вокзала участников молодежного поезда. За 7 дней лучшие представители нового поколения страны проедут по всей Беларуси. Что касается вечерней концертной программы, то на главной сцене будут выступать артисты из Украины.

Люди в материале: Игорь Карпенко, Александра Гончарова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 18 июля на «Славянском базаре» – чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. Все это в рамках Дня молодежи, сообщили в...
 
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