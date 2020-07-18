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В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида

18.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В американском штате Флорида полицейские арестовали кенгуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида

Мохнатый дебошир по кличке Джек сбежал от хозяина, пока тот был на работе, и принялся прыгать по улицам города. Вскоре после сообщений местных жителей кенгуру окружили полицейские и посадили на заднее сидение патрульной машины.

В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида

Джек не сопротивлялся аресту, и настолько расположил к себе офицеров полиции, что те не стали сажать его в камеру с наркоторговцами и другими преступниками, а предоставили ему место в полицейской конюшне.

В участке его прозвали «новеньким». Полицейские арестовали кенгуру в штате Флорида

В участке Джека прозвали «новеньким». Сейчас он ждет, когда Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы разрешит хозяину забрать его домой.

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Новости США. В американском штате Флорида полицейские арестовали кенгуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мохнатый дебошир по кличке Джек сбежал от...
 
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